Pueblo cubano firma Declaración de apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela

Esta iniciativa, anunciada por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, durante su reciente encuentro en Caracas con el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros, será una muestra de apoyo del pueblo cubano a la Revolución Bolivariana, a Maduro —legítimo presidente de la nación suramericana— y a la fusión popular, militar y policial.

«Este no solo será un pronunciamiento de la dirección de nuestro país, sino de todo nuestro pueblo en respaldo a Venezuela y contra todas las agresiones que ustedes están enfrentando», señaló Morales Ojeda, quien precisó que, al terminar el proceso de rúbricas, harán llegar los libros al presidente venezolano, asegurando que tiene la certeza de que «serán millones de cubanos y cubanas los que refrendarán».

La recolección de firmas, que se desarrollará hasta el próximo 30 de septiembre, también será continuidad del apoyo de las organizaciones de masas y sociales, y de la sociedad civil cubana en general, a la lucha que libra el hermano pueblo venezolano ante las crecientes hostilidades del imperio estadounidense.

En la conclusión del proceso, el martes de la próxima semana, se desarrollarán actos, cantatas y otras actividades con carácter masivo en apoyo a los hermanos venezolanos.

(Con información del PCC)