Proyecciones para incrementar la producción nacional y perfeccionar el sistema empresarial

Para estimular la producción nacional aumentaron las tarifas arancelarias de algunos productos terminados. Por esta vía se captaron 610 millones de pesos, 502 millones más que en igual período de 2023.

En cuanto a las tierras entregadas en usufructo, el primer ministro dijo ante el plenario de la Asamblea Nacional que se avanza en el proceso de depuración y en la evaluación del uso que se le ha dado, un proceso en el que se han comprobado muchas violaciones.

“Hasta la fecha, se han depurado 388 000 tenentes, detectándose 130 000 ilegalidades”, informó.

A la par, comenzó el control integral a la existencia de ganado mayor y su registro. “Se ha visitado a 107 000 propietarios y se han detectado 98 000 violaciones, de las que se ha resuelto el 66%”.

Como parte de las medidas y acciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, se concibe el perfeccionamiento de la ONAT para impulsar correcciones en el ámbito tributario.

Marrero Cruz señaló que la ONAT se convirtió en entidad nacional adscrita al Consejo de Ministros, con facultades que no tenía. “Hemos incrementado las acciones en materia fiscal, se han recaudado 159 000 millones de pesos, 10% más que lo planificado, y se ejecutaron 122 000 acciones de fiscalización”.

Señaló, además, que la evasión de impuestos de las formas de gestión no estatal es de 50 000 millones, un tercio del déficit fiscal.

Más adelante, sostuvo que “aunque estemos en economía de guerra, necesitamos tener un plan objetivo”, en lo cual se inserta la reducción del déficit fiscal en más de 25 000 millones.

“Fueron ajustadas varias partidas, incluyendo inversiones que no se han ejecutado”, precisó.

El primer ministro reconoció ante los diputados que los altos precios de productos y servicios básicos a la población siguen siendo una de las principales insatisfacciones. En ese ámbito, se decidió aprobar una nueva política de precios, para que estos reflejen las condiciones objetivas de sus mercados y la producción, y se regularon los precios de seis productos de alta demanda, una medida acompañada por la exoneración de aranceles.

Los precios topados no reflejan aún la relación entre los precios y salarios. Marrero Cruz explicó que se toparon tomando en cuenta la necesidad de, al menos, detener su crecimiento.

Este proceso se ha desarrollado con intercambios con 4 363 encuentros con formas de gestión no estatal, comenzó el 8 de julio y se mantiene el seguimiento.

Según el primer ministro, entre los días 12 y 13 11 se hicieron 891 inspecciones y fueron detectadas más de 4 000 violaciones. Se impusieron más de 4 000 multas, que ascienden a un monto superior a 13 millones de pesos en dos días. Entre las violaciones, están las de quienes esconden los productos.

“Estamos yendo a donde están los productos”, dijo, y precisó que como resultado de esas acciones se hicieron 354 ventas forzosas a los precios establecidos y se retiraron 53 licencias, a lo que sumaron 21 decomisos.

Aclaró que “el objetivo no es cerrar negocios, sino persuadir para que se cumpla lo establecido. Continuaremos con este enfrentamiento, realizaremos acciones conjuntas y sistemáticas. Es muy importante el control popular en este camino”.

Hay 7 300 inspectores en la calle y “podemos llegar a 20 000. La solución definitiva a los altos precios es producir más e incrementar la oferta de bienes y servicios a la población. Eso es progresivo. Pero hacen falta medidas como estas”, añadió.

Producción de alimentos

Las producciones agrícolas en el país mantienen la tendencia al incumplimiento de los planes.

Sobre esta realidad, Marrero Cruz enfatizó que “es tarea de orden incentivar la producción nacional. No se alcanzan rendimientos adecuados. La responsabilidad de alimentar al pueblo sigue siendo del Gobierno. Si no contratamos, no sabemos el destino de esas producciones y se empiezan a vender a precios abusivos. Es vital incrementar la contratación de las producciones, evitar intermediarios”, dijo.

Al referirse al balance de alimentos, destacó cuán importante es definir qué necesita un municipio, qué puede producir, cómo empezar un proceso de compromiso de los balances a nivel de municipio.

“Que los territorios identifiquen las potencialidades con que cuentan. Hay que seguir librando esta pelea para identificar en el plan qué municipios se abastecerán, con qué productos. Es la esencia del empoderamiento, de la autonomía de los municipios”, apuntó.

Al cierre de junio, se había contratado el 95% de los productos agrícolas, “un proceso que

no ha estado exento de dificultades. En los municipios, se debe influir para contratar la mayoría de las producciones, en aras de garantizar el acopio por el Gobierno y en beneficio de lo que se comercializa al pueblo”.

Según el primer ministro, a pesar de las acciones emprendidas no se logra que todos los territorios identifiquen las potencialidades con que cuentan. “Ratificamos que los alimentos más seguros con que podemos contar son los que seamos capaces de producir”, dijo.

En el sector azucarero no se logró la producción planificada para satisfacer la demanda, aunque de 83 días se pasó a 150. “Tenemos que incorporar la inversión extranjera en la producción azucarera en el país”, dijo Marrero Cruz. “Hubo limitaciones de recursos, como combustibles y lubricantes, e incidieron deficiencias internas por problemas organizativos”.

En este punto, el primer ministro informó que se aprobó promover negocios que contribuyan al cumplimiento de las 93 medidas para salvar la industria azucarera.

