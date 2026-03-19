Próxima edición del Coloquio Patria estará dedicada a Fidel Castro

Convocado por la Unión de Periodistas de Cuba, junto a Casa de las Américas y el Capítulo Cubano de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad, el encuentro reunirá a comunicadores, académicos, desarrolladores y activistas en un contexto global marcado por la disputa cognitiva, la concentración de plataformas y las guerras informativas.

Representantes de una treintena de países participarán en la quinta edición del Coloquio Patria, que estará dedicado al Centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro, se informó hoy en esta Capital.

El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo, expresó que el encuentro, del 16 al 18 de abril próximo, tiene como lema Patria con Fidel, y devendrá en homenaje también al Aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución y la victoria de Playa Girón contra mercenarios procedentes de Estados Unidos.

Esta quinta edición será especialmente austera debido a la compleja situación económica que atraviesa Cuba. Foto: Joaquín Hernández Mena/ Trabajadores.

De acuerdo con los organizadores, el evento abordará el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro en el área de la Comunicación, y la importancia de utilizarla en función de la soberanía de los pueblos y contra las mentiras que circulan constantemente por los medios hegemónicos, como él avizoró.

“Mantendremos el Coloquio Patria por el significado que tiene prepararnos y articularnos en un tema tan definitorio en la vida contemporánea, apuntó Ronquillo Bello, al denunciar la enorme agresión en el ámbito comunicacional que hoy Cuba enfrenta”, acentuada después de la orden ejecutiva de Trump para asfixiar al pueblo cubano.

Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas. Foto: Joaquín Hernández Mena/ Trabajadores.

“Es un momento de enorme peligro para Cuba y para el mundo”, resaltó por su parte Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, una de las instituciones fundadoras del Coloquio y que auspician esta quinta cita.

En el Complejo Cultural de Línea y 18, en esta capital, los participantes debatirán temas como la soberanía tecnología, la inteligencia artificial, nuevos proyectos de cooperación entre países, diversidad cultural, entre otros asuntos.

En ese sitio, convergerán espacios expositivos de los medios nacionales e internacionales, así como también proyectos no estatales en el ámbito de la comunicación, explicó Ronquillo.