Prosiguen acciones para recuperación del Sistema Eléctrico Nacional

Ya están funcionando 5 máquinas de Energás y se incrementa el restablecimiento de subestaciones de La Habana. Estas últimas ya suman 10 y se priorizan servicios vitales. En ese sentido, se ha restablecido el servicio en 10 hospitales y una fuente de abasto de agua.

Se llegó con energía a Mariel y a Santa Cruz y se trabaja para arrancar las unidades disponibles.

En pos de mantener la vitalidad del microsistema, ha sido muy importante la participación del Sistema de Acumulación de Energía a través de Baterías, ubicado en el Cotorro.

En el centro del país se trabaja para llegar con energía a Energás Varadero y a la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes.

La creación de microsistemas se ha complejizado por la no disponibilidad de combustible en las unidades de generación distribuida.

Se trabaja para seguir incrementando la cobertura de electricidad y poder restablecer el SEN en el menor tiempo posible.