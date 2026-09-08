Prorroga MININT licencias y circulación hasta 2028

El coronel Mario Ríos Labrada, jefe del Departamento de Registro de Vehículos y Licencia de Conducción del Órgano Especializado de Tránsito, explicó en la revista matutina Buenos Días que la medida no requiere trámites adicionales y reducirá la afluencia de público a las oficinas.

Precisó que los documentos que vencen en 2026 tendrán una extensión de dos años, mientras que los de 2027 se prorrogarán por un año, todos con fecha límite en 2028.

Ríos Labrada subrayó que la disposición no exime a los conductores del cumplimiento del chequeo médico obligatorio establecido por la Ley 109 del Código de Seguridad Vial.

Recordó que quienes arriben a los 65 años deben realizarse un examen médico, repetirlo a los 70 y, posteriormente, cada dos años, actualizando la información en los órganos de licencia de conducción.

El oficial reiteró que las autoridades de tránsito exigirán la portación de los documentos correspondientes para circular por las vías del país, en cumplimiento de las regulaciones vigentes.

En otro orden, el MININT avanza en la implementación de un sistema de energías renovables en 24 centros de trámite de registro de vehículos y licencias de conducción.

En La Habana, todos los centros cuentan ya con paneles solares, inversores y baterías que les otorgan independencia del Sistema Eléctrico Nacional.

"Ratificamos el compromiso de nuestros trabajadores y funcionarios de mejorar la calidad en la atención a la población como retribución a este esfuerzo que hace el país de colocar una inversión importante de estas nuevas tecnologías", declaró Ríos Labrada a la televisión cubana.

Finalmente, las autoridades invitaron a la población a dirigirse a los centros de trámite o a los números de contacto oficiales para aclarar cualquier duda sobre la prórroga, en aras de conciliar la eficiencia administrativa con la sostenibilidad energética.