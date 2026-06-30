Programa Mundial de Alimentos respalda alimentación escolar en Cuba

La iniciativa se desarrollará durante un período preliminar de seis meses en 2026 y busca fortalecer la alimentación escolar en las cinco provincias orientales del país, acercando los alimentos producidos localmente a los centros educativos y promoviendo una relación más directa con las formas productivas de cada territorio.

En esta primera fase, el proyecto prevé movilizar recursos equivalentes a

60 millones de pesos cubanos, provenientes del Programa de Conversión de Deuda entre España y Cuba. Estos fondos respaldarán la compra de alimentos para 74 centros educativos de 19 municipios.

El Ministerio de Educación implementará el proyecto en coordinación con los gobiernos territoriales y otras instituciones nacionales, mientras que WFP acompañará el proceso con asistencia técnica, seguimiento y apoyo a la rendición de cuentas.

El proyecto beneficiará directamente a 12 677 niñas y niños de la primera infancia, la enseñanza primaria y escuelas especiales. Además, involucrará a 42 formas productivas locales, encargadas de suministrar alimentos frescos y, de manera indirecta, a más de 3 000 trabajadores del sector educativo.

La intervención funcionará mediante transferencias de dinero a los territorios para comprar alimentos producidos localmente. Esto puede ayudar a que los suministros lleguen de forma más oportuna, fresca e inocua a los centros educativos, al mismo tiempo que se apoya la producción local y la participación de actores comunitarios en la alimentación escolar.

“Este proyecto muestra cómo la cooperación internacional puede traducirse en soluciones concretas para las comunidades. Gracias a los recursos del Programa de Conversión de Deuda, WFP acompaña los esfuerzos nacionales para fortalecer la alimentación escolar, apoyar a productores locales y promover un modelo que conecta mejor a las escuelas con los sistemas alimentarios de sus territorios”, afirmó Etienne Labande, Representante de WFP en Cuba.

La alimentación escolar es clave para el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Al acercar las compras de alimentos a los territorios, el proyecto permite responder mejor a las necesidades de cada comunidad educativa y aprovechar las capacidades productivas locales.

Para WFP, esta iniciativa reafirma el valor de trabajar junto a instituciones nacionales y socios de la cooperación internacional en soluciones concretas que fortalecen capacidades locales en beneficio de las personas.

[1] El Programa de Conversión de Deuda, firmado en 2016 entre los gobiernos de Cuba y España, se puso en marcha en julio de 2025, con el objetivo de movilizar recursos dirigidos a atender prioridades sociales como la seguridad alimentaria y proyectos de inversión orientados a fortalecer las capacidades productivas del país.