Profundizarán sobre el nuevo Código de Trabajo en la Revista Buenos Días

«Las mismas saldrán al aire, cada uno de esos días, pasadas las 7:30 am», precisó.

Subrayó que esas comparecencias se realizarán a solicitud de la CTC, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con el objetivo de que los especialistas expliquen acerca de los aspectos que más opiniones, dudas y preocupaciones han suscitado en las más de 10 mil reuniones de consulta sobre el Anteproyecto de Ley efectuadas en el país.

Entre ellos enumeró las condiciones para el pluriempleo, la duración del servicio social de los recién graduados, sobre la denominación de persona trabajadora de confianza, la protección de los ingresos mediante póliza de seguro y el término propuesto de persona trabajadora.

También son temas abordados por los trabajadores en las reuniones de consulta la pertinencia de la actual edad de jubilación y la situación de los salarios, en especial en el sector presupuestado, no obstante tener normas específicas que los regulan.

El proceso convocado por la central sindical, con la cooperación del MTSS, comenzó en Cuba el pasado 8 de septiembre y concluirá el venidero 30 de noviembre, lapso en el que se previó efectuar unas 40 mil reuniones con la asistencia de más de dos millones de trabajadores y empleadores de los sectores estatal y no estatal.

«Las comparecencias en la Revista Buenos Días son un esfuerzo adicional para la mejor preparación de los dirigentes sindicales, empleadores y los trabajadores, para que contribuyan a lograr entre todos un Código de Trabajo moderno, inclusivo, con más derechos y más garantías»‘, apuntó Leobanys Ávila Góngora.

El nuevo Código de Trabajo será sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2026.