Eran casi las dos de la mañana del domingo 25 de noviembre de 1956, cuando en el improvisado espigón de Santiago de la Peña se soltaron las amarras. El jefe ordenó maniobrar para apartarse del embarcadero y avanzar por el río Tuxpan con las luces apagadas y en el más absoluto silencio.

Si nos sorprenden durante el trayecto en el río, saldremos de todas formas, incluso a tiros, precisa con determinación. Nadie puede fumar ni encender luces, enfatiza; y cuando arrancan los motores indica a algunos combatientes armados tomar posiciones para vigilar.

Amontonados casi unos encima de otros, los 82 hombres a bordo pueden observar cómo se alejan las luces de la ciudad de Tuxpan, mientras la pequeña embarcación continúa, solo impulsada por la corriente del río, despacio y a oscuras. Así, con el rumbo fijado hacia la libertad, el yate Granma recorrió los aproximadamente 11 kilómetros que le separaban de la desembocadura del río y penetró en el Golfo de México.

Al dejar atrás las aguas tranquilas del Tuxpan, el mar bravo golpea el yate y obliga a reducir velocidad. Aún así, cuando la nave estuvo suficientemente alejada de tierra firme, se encendieron las luces y los expedicionarios cantaron emocionados el Himno Nacional y la Marcha del 26 de Julio. Los gritos de vivas a la Revolución y abajo la dictadura, se fundieron con el fuerte viento.

El rumbo de una promesa

Intenta no mostrarlo, pero la impaciencia es la nota más alta en la entonación del jefe, el joven abogado Fidel Castro Ruz, quien tras liderar el asalto a la segunda fortaleza militar cubana y cumplir prisión en la Isla de Pinos, había llegado a México con pasaporte de turista y apenas sin equipaje, pero con la convicción de transformar el futuro de la patria.

El Himno Nacional expande su mensaje entre las aguas del Golfo y sus notas arropan con fuerza la promesa del Líder que intentan cumplir: «En el 56, seremos libres o mártires», había dicho, y tras meses de lidia contra no pocos obstáculos en el exilio, el pequeño yate navegando contra imposibles es apuesta por la palabra empeñada.

Atrás quedaban jornadas signadas por el empeño para juntar los hombres y preparar la expedición; la escasez de fondos, el rigor de los entrenamientos, las dificultades para comprar, ocultar las armas y conseguir un medio de transporte, el asedio de los servicios de inteligencia batistianos, las deserciones, la prisión. Pero aquí van, navegando en pos de los sueños de una generación.

Cuba en el horizonte

El fuerte oleaje hace que el pequeño yate, sobrecargado por el número de hombres a bordo, el armamento, las mochilas, y los bidones de combustible y agua que traen, semeje una indefensa cáscara de nuez en medio de la furia de las olas.

«Al poco rato, (…) todo el mundo vomita y se sienten mareos», anota Raúl Castro Ruz en el Diario que ha comenzado. Ernesto Guevara, el argentino que funge como uno de los médicos de la expedición, busca infructuosamente las pastillas que lo contrarresten, pero, en la organización de la carga han quedado debajo de los tantos bultos y cajas.

«El barco entero presentaba un aspecto ridículamente trágico: hombres con la angustia reflejada en el rostro, agarrándose el estómago. Unos con la cabeza metida dentro de un cubo y otros tumbados en las más extrañas posiciones, inmóviles y con las ropas sucias por el vómito…», relataría el propio Che Guevara, en su libro Pasajes de la Guerra Revolucionaria.

Travesía de rigores

Batido por las olas que obligan al timonel a esforzarse por mantener el rumbo, el Granma penetra en el Golfo de México. Cerca del mediodía del 25 corre la voz de alarma. El barco está haciendo aguas en uno de los camarotes inferiores. Los pocos que no están mareados forman una hilera e intentan desesperadamente sacar el líquido con cubos.

Vapuleado y anegado por el mar el yate avanza a duras penas y en no pocos se extiende la idea: «Esto se hunde».

Años después, el propio Fidel recordó aquella hora difícil. «… ni siquiera cuando aquel barco se iba hundiendo apartamos el rumbo de Cuba. Podríamos hundirnos en el camino. ¡Aceptado! Hundidos, está bien, pero no íbamos a retroceder».

Después de una frenética batalla de horas, poco a poco las tablas del piso de los camarotes inferiores comienzan a aparecer, y todos vuelven a respirar tranquilos. Entonces se hacen notables otros rigores de la travesía.

Cuando al anochecer del 26 de noviembre, tras otra jornada de mal tiempo, se cotejan las distancias, comprenden que el yate no mantiene la velocidad de 10 nudos calculada en condiciones favorables, sino que en realidad hace unos 7,2. Fidel recibe la noticia con desagrado.

El amanecer del 27 de noviembre trae la fortuna del sol, y entre los expedicionarios que se han ido recuperando poco a poco del mareo, se despierta el apetito. Con lo precipitado de la partida, los suministros que se han traído son pocos y pronto se agotan.

El viaje resulta incómodo, pues no se les permite permanecer de día en cubierta y en el interior del barco apenas caben. Solo por la noche pueden salir. Pero, al menos, pueden escuchar la radio, a través de un receptor ubicado en la cabina. Oyen que nueve estudiantes resultaron heridos en La Habana, cuando la policía disolvió brutalmente la manifestación con la que se conmemoraba el fusilamiento de los estudiantes de Medicina.

En la tarde del 28, se advierte que el barco disminuye la velocidad y uno de los motores deja de funcionar. En medio del esfuerzo para arreglarlo, Fidel valora la posibilidad de desembarcar en Pinar del Río, pero al fin, todo se resuelve y la nave continúa rumbo al Oriente.

Sin tiempo para el aburrimiento, en la madrugada las luces de dos embarcaciones a lo lejos, ponen a todos en alarma de combate. Por fortuna, son barcos pesqueros que siguen de largo.

Durante todo el 29 se navega sin contratiempos y Fidel decide que es el momento propicio para graduar las mirillas de los fusiles de la expedición. Desde popa, a una distancia de diez metros, ante la mirada admirada de los combatientes, dispara una y otra vez hacia un blanco improvisado en la proa y con un destornillador y una fórmula geométrica, gradúa los 55 fusiles de mirilla telescópica que traen.

Impaciencias en la recta final

Al mediodía del 30 de noviembre se captan por radio las primeras noticias acerca del levantamiento armado en Santiago de Cuba. Se habla también de acciones en el central Ermita, en Guantánamo, el asalto a un polvorín en Puerto Padre; sabotajes en Matanzas, Las Villas. Todos comprenden y la impaciencia se multiplica.

Ya desde entonces, el barco ha sido detectado por los servicios de inteligencia de la dictadura. Tras recibir un informe de la embajada de Cuba en México, el jefe del Estado Mayor del Ejército ha enviado patrullas aéreas hacia las costas para localizar la embarcación de 65 pies, pintada de blanco, y con bandera mexicana.

La madrugada del 1ro. de diciembre se navega a unas cinco o seis millas de costas cubanas. Fidel ordena repartir los uniformes, mochilas y demás equipos. Todos se visten y lanzan al mar las ropas y todo lo innecesario.

La tarde fue de anuncios graves. El jefe comunica que el desembarco se produciría por un punto al sur de la provincia de Oriente; da a conocer la organización del grupo, designa los jefes y oficiales y se procede a distribuir el armamento. Busca información sobre Manzanillo y Niquero, precisa el punto más conveniente para desembarcar. «[…] Ese día, para que estuviéramos fuertes, nos tomamos una taza de leche para cada uno y un pedacito de pan con jamón», escribiría en su cuaderno Pedro Sotto.

Hombre al agua

Grandes olas cubren otra vez la proa del yate, que avanza a poca velocidad. A bordo nadie duerme. Todos están en posiciones, listos para batirse contra cualquier obstáculo en la recta final. En tres ocasiones se pierde el rumbo y hay que retroceder para encontrarlo.

Los marinos, entre ellos Roberto Roque, suben y bajan del techo para localizar el faro de Cabo Cruz, que aún no se ve. Cerca de la medianoche, Roque se agarra de una de las antenas, en lo que el yate es sacudido por un fuerte bandazo; la antena se parte y cae al mar.

Al grito de «¡Hombre al agua!», Fidel da órdenes de detener la marcha y maniobrar para rescatar al compañero. Durante unos tres cuartos de hora el yate da vueltas y vueltas, mientras, a la luz de una linterna, todos escudriñan las olas. Así, logran localizarlo y devolverlo a cubierta casi desfallecido, pero con fuerzas para gritar: «¡Viva Cuba libre!».

Entre la bruma, el faro de Cabo Cruz es por fin visible. Amanece, y se agota el combustible; Fidel decide: «… a toda velocidad hacia la costa».

En un impulso final hacia los sueños, el yate navega a toda máquina hasta quedar varado en el fango, a unos 50 o 60 metros de la costa. La tenue luz del amanecer devela una tupida línea de mangles que apenas permite el acceso.

Es el lugar conocido por Los Cayuelos, a unos dos kilómetros de playa Las Coloradas. Raúl recoge en su bitácora: «Como a las 5 y 30 ó 6 a.m. (…) encallamos en un lugar lodoso…»

Luego de siete días de travesía del yate Granma, con su preciosa carga de libertad, arribaba a las costas de Cuba el 2 de diciembre de 1956. Llegar a tierra firme fue otra aventura de horas, en la que entre el lodo y el mangle dejaron muchas de sus energías y parte de sus pertenencias.

La determinación de aquellos hombres, crecida entre las olas y la adversidad, no solo conquistó la libertad que era su sueño, sino que 70 años después sigue alentando a una Cuba, que cual el pequeño yate, lucha por imponerse en medio del vendaval.