Prevé la UNE afectación de 1 910 megawatts para el horario pico nocturno de este lunes

Según la fuente, para el horario del mediodía, se estima que la afectación será de aproximadamente 1 350 MW.

La combinación de averías, mantenimientos programados y problemas de combustible continúa limitando la generación térmica en el país. Actualmente se reportan averías en las unidades 3 y 5 de la CTE Renté y en la unidad 2 de la CTE Felton.

Asimismo, se encuentran en proceso de mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 1 de la CTE Felton, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

La UNE indicó en su comunicado que existen limitaciones térmicas que mantienen 369 MW fuera de servicio. Adicionalmente, 35 centrales de generación distribuida con 166 MW están indisponibles por falta de combustible, y otros 136 MW están fuera por falta de lubricante.

En contraste con las problemáticas en las centrales térmicas, la generación de los 30 nuevos parques solares fotovoltaicos aportó 2 957 MWh durante el período reportado, alcanzando una potencia máxima entregada de 544 MW en el horario de mayor radiación solar.

Para las horas de mayor demanda nocturna, las autoridades pronostican condiciones complejas. Se espera la incorporación de 50 MW en motores de generación distribuida que estaban fuera por falta de combustible y la entrada de la unidad 5 de la CTE Renté con 70 MW.

Con este escenario, se estima una disponibilidad de 1 710 MW para el horario pico frente a una demanda máxima prevista de 3 550 MW. Esto resultaría en un déficit de 1 840 MW. De mantenerse las condiciones previstas —advirtió la entidad— se pronostica una afectación de 1 910 MW en este horario.

Este domingo el servicio fue afectado las 24 horas y se mantuvo durante toda la madrugada de hoy. Los cortes de electricidad se debieron al déficit en la capacidad de generación, que alcanzó su punto máximo a las 20:50 horas, con una falta de 1 981 megavatios (MW) para cubrir la demanda nacional.