Presidente Díaz-Canel visita zona de defensa en La Habana

La zona de defensa ha de ser el Partido y el Gobierno de cada comunidad, tanto en tiempos de paz como en la guerra, así lo amerita el complejo contexto que vive Cuba, manifestó este viernes el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al visitar precisamente el puesto de dirección de la Zona de Defensa “Carmelo”, con sede en la Oficina de Asuntos Históricos.

La zona de defensa visitada, ubicada en el Vedado, es un área de alta densidad poblacional donde residen aproximadamente 19 mil personas. En el intercambio, el presidente enfatizó en la necesidad de ir más allá de los planes teóricos y trabajar en la práctica con la comunidad.

El mandatario insistió en la realización de ejercicios tácticos periódicos, aprovechando el Día Nacional de la Defensa, además, detalló que estos ejercicios deben incluir el cuidado de los grupos vulnerables y el conocimiento previo de los refugios por parte de la ciudadanía para garantizar una evacuación fluida.

Otro de los ejes centrales del diálogo fue la necesaria integración de todas las entidades, tanto estatales como no estatales, en los planes de defensa y en la solución de problemáticas locales. El Presidente señaló que, con las recientes transformaciones económicas y sociales aprobadas, los Consejos de Defensa deben implementar cambios sin esperar nuevas orientaciones.

Es necesario intercambiar con todos los actores económicos, para ver «cómo los ordenamos, cómo los organizamos y cómo los ponemos a funcionar, desarrollando sistemas productivos locales fuertes, coordinados, coherentes», indicó. Subrayó el potencial de las empresas para contribuir en tiempos de paz y guerra, a partir de las nuevas facilidades aprobadas.

En el ámbito de la producción de alimentos, el jefe de Estado fue enfático en el aprovechamiento de cada metro de tierra disponible, incluso en entornos urbanos. Asimismo, Díaz-Canel abogó por la creación de una red de puntos de visionado en cada circunscripción, para garantizar la comunicación y la orientación de la población.

El presidente del Consejo de Defensa Nacional, acompañado en esta jornada por los miembros del Buró Político, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, y el general de División José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, valoró la experiencia como positiva y reafirmó la necesidad de mantener la preparación para la defensa como un método de disuasión ante una eventual agresión.

Experiencia en la Zona Carmelo

Jorge Luis Aneiros Alonso, presidente de la Zona de Defensa “Carmelo”, detalló el trabajo que se realiza en la demarcación, haciendo hincapié en la certificación de los refugios. «Lo primero es puntualizar y comprobar los lugares que tenemos en la zona con seguridad... aprovechando, sobre todo, los sótanos, los semisótanos y determinados túneles», explicó.

Destacó además la importancia del trabajo comunicacional con la población y la identificación de personas que viven solas o con discapacidad. «Necesitamos que los ciudadanos sepan que, en caso de una agresión al país, dónde ellos pueden acudir para tener una mejor protección», afirmó.

En cuanto a la articulación con el sector no estatal, Aneiros Alonso mencionó las oportunidades creadas por las nuevas transformaciones. «En el Carmelo hay un potencial de trabajadores por cuenta propia, mipymes, ya sea de gastronomía, de comercio, de determinados sectores productivos, que, si lo trabajamos bien y ellos también comprenden su responsabilidad social con el país en el que viven, sobre todo con la zona, la comunidad, vamos a lograr resolver pequeñas cosas que no pueden solucionarse en otras instancias.

La visita también incluyó un recorrido por las instalaciones de la Oficina de Asuntos Históricos, fundada por Fidel Castro y Celia Sánchez el 4 de mayo de 1962, que preserva el patrimonio documental de la lucha guerrillera.