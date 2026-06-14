Presidente de Cuba rememora natalicios de Ernesto Ché Guevara y Antonio Maceo y Grajales

«Honor y gloria para Antonio Maceo, "la figura más excelsa de la Revolución", según el Generalísimo», escribió Díaz Canel en sus perfiles oficiales este domingo 14 de Junio.

Agregó en su misiva de homenaje, que «Para Martí: "el guerrero que no durmió en toda la noche buscándole caminos a la Patria". Para la historia: heroísmo y dignidad contra el pacto sin independencia».

De igual manera, en homenaje al Guerrillero Heroico Ernesto Guevara de la Serna, Díaz Canel rememoró «Domingo guevariano, en el 98 cumpleaños del eterno guerrillero, el Che de los desposeídos e inconformes, el crítico profundo que nos legó su ejemplo de hombre nuevo y una advertencia para todos los tiempos: "en el imperialismo no se puede confiar ni tantico así, nada"», en un mensaje en sus redes sociales.

El 14 de junio de 1928 nació en Rosario, Argentina, el hombre que un día lo dejó todo para ser de esta tierra: Ernesto Guevara de la Serna.

Mientras, en igual fecha pero de 1845, nació Antonio Maceo y Grajales, el Titán de Bronce.