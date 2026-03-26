Presidente cubano recibe al Canciller de Panamá (+Audio)

Durante el intercambio, ambas partes constataron el buen nivel de las relaciones bilaterales y expresaron su interés en continuar incrementando los vínculos económico-comerciales entre ambos países.

El Jefe de Estado cubano resaltó el carácter histórico de las relaciones y agradeció el apoyo que cada año brinda Panamá con su voto a favor de ponerle fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, una sistema de medidas de cuyo inpacto -dijo el diplomático- su gobierno tiene consciencia.

En el contexto de su visita a la isla el jefe de la diplomacia panameña sostuvo un intercambio con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla en la sede de la cancillería cubana. Durante ese encuentro, ambas partes intercambiaron sobre temas de la agenda bilateral, regional e internacional y valoraron de forma positiva el desarrollo de las relaciones existentes entre los dos países.

En una nota de la Cancillería cubana se precisa que como parte de su agenda de trabajo en Cuba, Martínez-Acha sostendrá encuentros con otras autoridades cubanas. Asimismo, visitará al grupo de panameños detenidos en el país, acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba.

En el encuentro entre el Presidente Díaz-Canel y el canciller panameño, estuvieron presentes por la parte de la nación del Itsmo, el embajador en Cuba, Edwin Abel Pitty Madrid; el asesor presidencial, Marcos Caisuutti; y los asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores, Adolfo Ahumada y Ferdelin Bonila.

Por la parte cubana participaron el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y la directora general de América Latina y el Caribe de la cancillería cubana, Ileana Núñez Mordoche.

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