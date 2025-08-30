Presidente cubano realizará visitas oficiales a países asiáticos

Como parte de su programa de trabajo, el Jefe de Estado cubano participará en los actos conmemorativos por el 80 aniversario de la proclamación de la independencia y fundación de la entonces República Democrática de Vietnam, en Hanoi; y en Beijing, en el acto central por el 80 aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial. Adicionalmente, sostendrá encuentros con las principales autoridades de estos países y visitará lugares de interés político y económico.

Este fin de semana iniciamos visitas oficiales a Vietnam, China y Laos, naciones hermanas a las que nos unen lazos entrañables y una historia de cooperación y solidaridad compartidas, a prueba del tiempo y de los mayores desafíos. Los mantendremos informados. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 30, 2025

Las visitas a Vietnam y China tienen un especial realce, al enmarcarse en el contexto del 65 aniversario de las históricas relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación entre nuestros países. En el caso de Laos, se reafirma la prioridad que Cuba concede a las relaciones fraternales y amistosas con ese país hermano y socialista.

Asimismo, la oportunidad será propicia para promover el desarrollo de la cooperación bilateral en todos los casos, la implementación de los acuerdos existentes, así como acelerar la construcción conjunta de la Comunidad de Futuro Compartido Cuba – China y que ésta se consolide como un consenso de alto nivel, con vistas a lograr una mayor integración en los ámbitos económico, comercial y financiero.

La delegación cubana está compuesta además, por Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y ministro de Relaciones Exteriores; Emilio Lozada García, miembro del CC PCC y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales; y Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.