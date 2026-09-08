Presidente cubano ratifica confianza en el sistema empresarial estatal del país (+Audio)

El mandatario ratificó que “la dirección del Partido, la dirección del Gobierno, del Estado en el país, tiene plena confianza en la capacidad del sistema empresarial estatal socialista cubano, para aportarle al país lo que necesita”. “Y son ustedes los que van a estar en la vanguardia”, aseguró Díaz-Canel.

En el Palacio de la Revolución -en un encuentro donde también participaron los miembros del Buró Político, Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central- los presidentes de Grupos Empresariales, directores de Unidades Empresariales de Base (UEB) y de mipymes, así como otros empresarios, comentaron sus experiencias en la implementación de las facultades que se les otorga a las empresas, con el objetivo de alcanzar eficiencia y dinamismo.

Edel Gómez Gómez, director de la Empresa de la Industria Electrónica “Comandante Camilo Cienfuegos”, destacó que las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas colocan a las entidades estatales en igualdad de condiciones con el resto de los actores económicos del país.

En ese sentido, ponderó que “lo que hacen es quitarnos obstáculos, quitarnos trabas, y permitirnos avanzar con mayor rapidez para la creación de riqueza que es lo que necesitamos en este minuto”.

Y acotó que, “en general, son todas las transformaciones, pero hay algunas que vemos con características que son muy favorables, son las estructuras donde nosotros podemos crear ahora las mipymes estatales y las empresas filiales. Eso para nosotros es fundamental, para el desarrollo de una estructura que nos complemente como tal”.

De igual manera, destacó otro tema muy importante que es el salario de los trabajadores; porque “aprobar los salarios de los trabajadores para nosotros es básico también”.

“Aquí todo esto será posible, si nosotros hacemos que los trabajadores hagan suyas las 176 transformaciones, y que las aplaudan como su proceso para ir adelante en la situación en que nos encontramos”, afirmó el director de la Empresa de la Industria Electrónica “Comandante Camilo Cienfuegos”.

Fue un fructífero diálogo entre ambas partes, donde la máxima dirección del país y los empresarios, hablaron de fortalezas, preocupaciones y desafíos, como el reto de transitar desde el sistema empresarial vigente hacia otro integrado por sociedades mercantiles, según explicó Alberto Águila, director general de la Empresa Apícola Cubana (Apicuba),

“Nosotros vamos en una primera etapa a transformar la empresa en un holding que sea de accionistas. Las estructuras que lo componen serán sociedades mercantiles; y de manera inmediata, Presidente, vamos a convertir las Unidades Empresariales de Base, en empresas filiales y mipymes; y así lograr que los productores que tenemos en todo el país, productores apícolas, puedan ser accionistas también”, comentó el directivo.

En sus intervenciones, los empresarios destacaron que las transformaciones adoptadas son económicas, pero también sociales. Más allá de la generación de riquezas, se insistió en la importancia de la responsabilidad con los territorios donde están enclavadas estas entidades.

Félix Travieso Pérez, director de la mipyme ENPA S.U.R.L, de Pinar del Río -que desde el pasado primero de junio comenzó a funcionar como una mipyme estatal- consideró que “en esta corta etapa los resultados son muy buenos desde el punto de vista productivo, y desde el punto de vista del resultado del salario de los trabajadores”.

El directivo puntualizó que tienen bien identificados, en el radio de acción donde radica la empresa, centros como el hospital oncológico “Tercer Congreso” y una escuela primaria, “y con ellos vamos a contribuir en necesidades básicas de estas instituciones, con el objetivo de que se vea el impacto de la mipyme en su entorno y en la sociedad”.

Luego de un provechoso debate, el mandatario cubano reflexionó acerca de cómo funciona el sistema empresarial estatal cubano en medio de una guerra económica, y las premisas que deben impulsar su funcionamiento para aportar al país, en un contexto bien difícil.

El Jefe de Estado se refirió a la importancia de lograr soberanía productiva, de promover la interconexión de todos los actores económicos, y a la necesidad de aprovechar la voluntad política que existe en el país, en el Gobierno, en el Partido, en todas las instituciones, para que el sistema empresarial estatal socialista salga adelante.

Díaz-Canel acotó que tiene un rol fundamental el papel de la dirección y los cuadros; “el liderazgo tiene que ser en el terreno, con tolerancia cero a la burocracia, con mucha ética y con el enfrentamiento al delito y a la corrupción”.

El mandatario reiteró que resulta esencial cambiar el estilo de gestión de la actividad empresarial, “y darnos cuenta de que todo lo tenemos que hacer, es con la participación de los trabajadores”.

En ese sentido, enfatizó que “si los trabajadores no hacen suya la transformación, aquí no hay transformación; aquí hace falta que la defiendan los trabajadores, y para defenderla tienen que entenderla”.

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez dialogó con directivos e integrantes del sector empresarial estatal del país; en un encuentro que había estado precedido por una reunión similar realizada con representantes del sector privado.

El mandatario ratificó que continuarán estos intercambios con el sistema empresarial cubano en su conjunto, que es uno solo e incluye a las formas estatales y no estatales.

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