Presidente cubano felicita a los niños en Día Internacional

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez felicitó hoy a los niños cubanos en ocasión del Día Internacional de la Infancia.

«Felicitamos a las niñas y niños cubanos en el Día Internacional de la Infancia. Los cuidamos y respetamos como lo que son: un tesoro», escribió el mandatario en la red social X.

Felicitamos a las niñas y niños cubanos en el Día Internacional de la Infancia. Los cuidamos y respetamos como lo que son: un tesoro.



Con gran justeza dijo José Martí que en ellos habita la esperanza, y que ellos son los que saben querer; en esta última definición, el Apóstol… pic.twitter.com/hFg31PLjaz — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 1, 2026

«Con gran justeza dijo José Martí que en ellos habita la esperanza, y que ellos son los que saben querer; en esta última definición, el Apóstol estaba hablando de nobleza, de sinceridad, y de una inventiva de cara al mundo que los adultos siempre deberíamos contemplar y hasta imitar», agregó.

Asimismo el presidente se refirió al compromiso del Gobierno cubano de» protegerlos de tanta barbarie que sufre el mundo y que hoy nos acecha» .«La alegría de cada niño cubano es sagrada, y la seguiremos defendiendo a pesar del bloqueo feroz con que el imperialismo se ensaña», concluyó el Presidente.

De igual modo Esteban Lazo, Presidente de la Asamblea Nacional, y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, expresaron la propia red social su felicitación a los pequeños y pequeñas de la Mayor de las Antillas.

Esteban Lazo: «En el Día Internacional de la Infancia, felicitamos a las niñas y los niños cubanos.

Como expresó nuestro Héroe Nacional José Martí son ustedes "la esperanza del mundo". ¡Felicidades!» pic.twitter.com/1ORUvM9FXB — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) June 1, 2026