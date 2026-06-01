CMHW
Movimiento «Mi barrio por la Patria» fortalece la transformación comunitaria desde la base en Remedios
Foto: Ariel Cecilio Lemus

Presidente cubano felicita a los niños en Día Internacional

Tomado de Granma

Lunes, 01 Junio 2026 15:48

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez felicitó hoy a los niños cubanos en ocasión del Día Internacional de la Infancia.También lo hicieron otras autoridades políticas del país.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez felicitó hoy a los niños cubanos en ocasión del Día Internacional de la Infancia.

«Felicitamos a las niñas y niños cubanos en el Día Internacional de la Infancia. Los cuidamos y respetamos como lo que son: un tesoro», escribió el mandatario en la red social X.

«Con gran justeza dijo José Martí que en ellos habita la esperanza, y que ellos son los que saben querer; en esta última definición, el Apóstol estaba hablando de nobleza, de sinceridad, y de una inventiva de cara al mundo que los adultos siempre deberíamos contemplar y hasta imitar», agregó.

Asimismo el presidente se refirió al compromiso del Gobierno cubano de» protegerlos de tanta barbarie que sufre el mundo y que hoy nos acecha» .«La alegría de cada niño cubano es sagrada, y la seguiremos defendiendo a pesar del bloqueo feroz con que el imperialismo se ensaña», concluyó el Presidente.

De igual modo Esteban Lazo, Presidente de la Asamblea Nacional, y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, expresaron la propia red social su felicitación a los pequeños y pequeñas de la Mayor de las Antillas.