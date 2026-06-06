Presidente cubano afirma que Raúl Castro es “insustituible”

Al hablar anoche en el acto de conmemoración por el 95 cumpleaños del líder de la Revolución y el Aniversario 65 de la creación del Ministerio del Interior, Díaz-Canel resaltó que Raúl es un pilar de este bastión de dignidad y justicia que sigue siendo Cuba, enfrentada hoy al más voraz y despiadado de los imperios, sin plegar las banderas y sin rendirse.

Al acto, celebrado en el teatro Karl Marx de La Habana, asistió el General de Ejército, Raúl Castro, quien el pasado 3 de junio cumplió 95 años.

Durante la ceremonia, el presidente cubano transmitió un mensaje de felicitación en nombre del Partido, el Gobierno, las organizaciones de masas y el pueblo de Cuba.

Explicó que lo que celebramos no es una mera coincidencia de fechas en el calendario revolucionario; es también el vínculo estrecho entre una obra y un líder.

Manifestó que la fundación del Ministerio del Interior el 6 de junio de 1961 tiene sus raíces en estructuras organizativas creadas durante la lucha guerrillera, particularmente el Cuerpo de Servicio Secreto del Estado Mayor del Ejército Revolucionario 26 de Julio en los territorios liberados por el Segundo Frente Oriental Frank País.

Recordó que la orden para la creación de ese cuerpo rebelde fue firmada por el entonces Comandante y Jefe del Segundo Frente, Raúl Castro.

El documento nos devela, dijo, la preclara visión del joven Comandante de aquel frente guerrillero quien, con apenas 27 años, entendió la importancia de contar con una estructura que le permitiera conocer y enfrentar –y citó textualmente a Raúl-, “todo aquello que pueda afectar, comprometer o poner en peligro la seguridad de nuestras fuerzas rebeldes”.

Esa temprana concepción de alerta defensiva, de jamás bajar la guardia, de estudiar, prever y diseñar enfrentamientos a los planes del enemigo, adelantándonos a ellos con determinación y astucia, lo han acompañado a él durante toda su vida revolucionaria, en función de un objetivo, proteger y defender al pueblo de riesgos y amenazas, indicó.

El presidente cubano afirmó que bajo esos principios y junto con Fidel, Raúl ha sido maestro, guía e inspiración para los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

Por eso, afirmó, frente a las calumnias y las insensatas e ilegales acciones que pretenden lanzarse desde el cubil mafioso de la Florida contra el General de Ejército, ha prendido en las redes digitales y mucho más allá la frase: “Raúl es Raúl”, inspirada en la que mucho antes dijera él refiriéndose a Fidel, para destacar los excepcionales méritos de su hermano de sangre, de ideales y de combates.

Sostuvo que los enemigos históricos de la nación pretendían humillar a Cuba con la acusación a su líder y todo lo que han logrado es desatar la legendaria rebeldía del pueblo que los repudia y condena.

«¡Raúl es Cuba, y a Cuba no se toca! No se toca mientras queden una cubana o un cubano dignos con vida para poner escudo donde el enemigo pretenda poner la bala», aseguró.

Sostuvo que Raúl «es también Nuestra América y el Sur Global». Lo confirma, dijo, su dimensión de estadista que marcó trascendentales pautas en las relaciones internacionales, una de ellas, sin lugar a dudas, su efectiva contribución a la paz internacional, siendo artífice de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Denunció que la región hoy sufre el ultraje de la política injerencista y guerrerista de la actual administración estadounidense, restauradora de la Doctrina Monroe.

Recordó que Raúl fue el mediador activo y efectivo de los diálogos de paz en Colombia, que permitieron la firma del acuerdo entre las FARC y el Gobierno colombiano, y también el facilitador de aquel encuentro inédito y conciliador entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Rusa tras varias centurias de desencuentros.

Su convicción de que es posible convivir civilizadamente en medio de las diferencias lo llevó a conducir con paciencia, sabiduría y discreción el inicio de un camino hacia la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, truncado en 2017 con inverosímiles pretextos fabricados por segmentos anticubanos, que hoy presionan por un enfrentamiento militar, que resultaría dramáticamente costoso para ambos pueblos, apuntó.

Díaz-Canel también resaltó las cualidades de Raúl Castro como ser humano sensible y justo; probado en todas las facetas de la vida como hijo devoto, hermano leal y amoroso esposo, padre, abuelo, bisabuelo, amigo y jefe, sin dejar de ser exigente.

Resaltó que Raúl (Castro) llega a sus 95 acompañándonos y guiándonos con su sabiduría proverbial, lo cual es una suerte que todos los revolucionarios celebramos y agradecemos.

En nombre de él, porque me lo ha pedido, dijo Díaz-Canel, quiero transmitir a nuestros compatriotas su gratitud infinita por las incontables y emotivas muestras de solidaridad, cariño y respeto que ha recibido por estos días como reacción popular a las infamias imperiales y por su cumpleaños.

Lo hace extensivo a todos los amigos del mundo que han hecho público su afecto en momentos de amenazas y represalias contra cualquier gesto de compromiso con Cuba, precisó.

En otro momento, al referirse a los combatientes del Ministerio del Interior, el dignatario expresó que es también una gran satisfacción poderlos saludar y dirigirles estas palabras en su Aniversario 65, en medio del desafiante contexto que vive el país, bajo el acoso de enemigos sin ética ni principios.

Nuestro primer reconocimiento, dijo, al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, miembro y jefe fundador, paradigma de esta institución, con un legado que ha perdurado en el tiempo.

Apuntó que el Ministerio ha tenido, junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la misión de hacer frente a los más oscuros planes del imperialismo yanqui en las más de seis décadas de existencia de la Revolución Cubana.

Señaló que el enemigo ha empleado todas las modalidades posibles contra Cuba: la introducción y formación de bandas armadas en las montañas, el sabotaje, el terrorismo, la guerra bacteriológica, los intentos de magnicidio, la subversión económica e ideológica, entre otras, todas orientadas y financiadas por agencias de inteligencia estadounidenses.

Manifestó que, a pesar de los incesantes planes de todo tipo, de los recursos financieros y técnicos de que han dispuesto, no han podido aniquilar a la Revolución porque, entre otras razones, «los hemos tenido a ustedes como centinelas incansables de la patria», afirmó.

Manifestó que, desde las generaciones fundadoras hasta las más nuevas, se han distinguido por la lealtad, firmeza y valentía, sin flaquear ni un instante ante las circunstancias más duras ni los planes más arteros. El presidente resaltó que así lo demostraron los 32 héroes caídos en Venezuela el pasado 3 de enero. «No les importó el factor sorpresa, ni la desproporción en armas y fuerzas con que los superaba el enemigo, ¡salieron a combatir y lo hicieron con fiereza y determinación!

Nuestros 32 hermanos caídos en Venezuela, expresó, dejaron clara constancia de la estirpe de la que están hechos los combatientes del Ministerio del Interior y sus hermanos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero, sobre todo, enviaron un mensaje claro de cómo actuaríamos millones de cubanos en la defensa de la patria, si llegara a ser agredida.

Si para alguien quedaba alguna duda de la talla que les distingue, poco tiempo después otros cinco compañeros de las Tropas Guardafronteras reafirmarían el coraje cuando neutralizaron el intento de un equipo de infiltración terrorista que con un considerable alijo de armas de guerra pretendían asentarse en el territorio nacional, puntualizó.

Rememoró que por estos días se cumplen 65 años de una operación impulsada por la CIA que se proponía asesinar a Raúl en Santiago de Cuba y, al mismo tiempo, autoinfligirse un ataque a la base naval de Guantánamo, apoyados en sus bandas contrarrevolucionarias internas, para justificar una agresión militar a Cuba.

Expresó que el desmantelamiento de aquella operación, denominada como “Patty” por la CIA, vendría a ser una de las primeras grandes victorias del recién creado Ministerio del Interior, que a los pocos días de fundado implementó un efectivo contraplan conocido como “Candela”, que permitió con su triunfo preservar la vida de Raúl y desenmascarar públicamente las macabras intenciones.

Hoy, cuando se reinventan esos viejos métodos contra la Revolución y su líder, nuestra respuesta no será diferente y nuestra confianza en la victoria tampoco será menor, expresó el presidente cubano.