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Presiden Raúl y Díaz-Canel acto de ascenso en el Minint 
Fotos: Estudios Revolución

Presiden Raúl y Díaz-Canel acto de ascenso en el Minint 

Tomado de Juventud Rebelde

Domingo, 07 Junio 2026 06:58

Con motivo del aniversario 65 del Ministerio del Interior, fueron ascendidos y condecorados jefes y oficiales de destacada trayectoria.

Junto al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en actos de ascensos y condecoraciones a jefes y oficiales de destacada trayectoria.

Así lo confirmó el Jefe de Estado en su cuenta en la red social X donde resaltó que la ceremonia tenía lugar con motivo del aniversario 65 del Ministerio del Interior. Por ello, felicitó a todos los homenajeados «con profunda admiración y gratitud por su obra noble y sacrificada».

Fotos: Estudios Revolución
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