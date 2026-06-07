Presiden Raúl y Díaz-Canel acto de ascenso en el Minint 

Junto al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en actos de ascensos y condecoraciones a jefes y oficiales de destacada trayectoria.

Junto al General de Ejército y con motivo del 65 aniversario del glorioso @minint_cuba, participamos en actos de ascensos y condecoraciones a jefes y oficiales de destacada trayectoria.



Felicidades a todos, con profunda admiración y gratitud por su obra noble y sacrificada. pic.twitter.com/t7vmETmhTN — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 7, 2026

Así lo confirmó el Jefe de Estado en su cuenta en la red social X donde resaltó que la ceremonia tenía lugar con motivo del aniversario 65 del Ministerio del Interior. Por ello, felicitó a todos los homenajeados «con profunda admiración y gratitud por su obra noble y sacrificada».

Fotos: Estudios Revolución