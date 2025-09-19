Presente Iberostar en importante bolsa turística Destinos Gaviota

Esta, la segunda bolsa turística más importante del país, tiene lugar desde el pasado día 15 hasta el sábado 20, y no solo sirve a la prestigiosa cadena española para promocionar y actualizar sobre las potencialidades comerciales de cara a socios internacionales, sino además, muestra en qué medida los cerca de 20 hoteles distribuidos por toda la geografía de la Isla contribuyen al desarrollo del sector, dijo a la Agencia Cubana de Noticias Alexei Torres Velázquez, director de Marketing y Comunicación de Iberostar.

Con motivo de esta nueva edición de Destinos Gaviota, Iberostar Cuba reafirma su compromiso con el desarrollo turístico en cayo Santa María, donde opera dos exclusivos hoteles ubicados en el privilegiado Cayo Ensenachos, agregó.

Destacó que el primero de ellos, el Iberostar Selection Ensenachos, cuenta con 460 habitaciones, y ofrece una experiencia familiar inigualable en playas casi vírgenes, complementada por un área de spa reconocida como una de las mejores del portafolio de la cadena, ideal para escapadas románticas y momentos de bienestar absoluto.

Asimismo, a solo un kilómetro, el Iberostar Coral Ensenachos —hotel solo adultos—, brinda una estancia de lujo en sus 46 Garden villas, con acceso directo a una playa paradisíaca, además de servicios personalizados de conserjería y mayordomía; y por si fuera poco, los huéspedes del Coral disfrutan también de todos los servicios del Selection, incluidos sus restaurantes especializados.

Torres Velázquez significó igualmente que Iberostar Cuba apuesta por el crecimiento, en consonancia con un modelo de turismo responsable centrado en el cuidado de las personas y del entorno; garantizando, por ejemplo, vacaciones con Todo Incluido en familia, en pareja o con amigos.

Presente en los principales destinos turísticos de la mayor de las Antillas, con hoteles de cuatro y cinco estrellas, Iberostar Cuba Hotels & Resorts ofrece a sus clientes cuatro hoteles en el corazón de La Habana y 13 hoteles a orillas de playas paradisíacas en lugares como Varadero, cayo Cruz, cayo Guillermo y Holguín, además de Ensenachos; y contribuye a la difusión de la historia y la tradición de la ciudad de Trinidad.