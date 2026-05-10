Presentarán al Parlamento tres nuevos anteproyectos de leyes

Según informó este sábado la Presidencia de Cuba, se trata de los Anteproyectos del Código de Trabajo con los resultados alcanzados en la consulta a los trabajadores; el de la Ley de la Vivienda; y el de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado.

Sobre el Anteproyecto del Código de Trabajo, presentó una síntesis el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Jesús Otamendiz Campo, quien explicó los fundamentos legales y políticos para una modificación que contempló, además, un proceso de consulta con los colectivos laborales entre el 8 de septiembre y el 12 de diciembre de 2025 que incluyó 40 mil 591 reuniones: 36 mil 416 en colectivos laborales, dos mil 522 en colectivos de trabajadores por cuenta propia, 893 en mipymes y en colectivos mixtos y misiones de Cuba en el exterior.

En los intercambios se realizaron 96 mil 250 propuestas, de las que fueron aceptadas 41 mil 403 (43 %), se aceptaron en parte nueve mil 641 (10 %), se esclarecieron ocho mil 703 dudas (9 %), no se aceptaron 33 mil 687 (35 %) y se estimaron como no competentes dos mil 816 (3 %).

El anteproyecto de la nueva Ley de la Vivienda fue sometido a consideración del Consejo de Ministros por parte del titular del Ministerio de la Construcción, René Mesa Villafaña, quien explicó que este da respuesta a la necesidad de una nueva ley que integre la producción y gestión de la vivienda y sus urbanizaciones con un enfoque económico, legal, sociocultural y ambiental, y dé respuesta a la dinámica demográfica y otras transformaciones económicas a partir de la presencia de nuevos actores, con una mirada local y territorial.

Es resultado de un amplio proceso de consulta con organismos de la Administración Central del Estado, la Academia, los órganos de Justicia, delegadas y delegados del Poder Popular y diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, consejos populares, población a través de correos electrónicos, el sistema de la vivienda y otros.

La propuesta de anteproyecto de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado estuvo a cargo del compañero Andry Matilla Correa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, quien señaló que “no se trata de un mero movimiento estructural, sino que es el rediseño de cada uno de los Organismos de la Administración Central del Estado”.

Se ajusta, explicó, a las necesidades de la gestión pública de nuestro país y fortalece la mirada del trabajo por políticas públicas, que es algo fundamental; y rediseña el diálogo entre la estructura administrativa central y las estructuras adscriptas subordinadas y el sistema empresarial que está relacionado con cada uno de estos organismos.

En el proyecto se regulan las bases generales de la organización de la Administración Central del Estado y se determina el número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos que la integran. De los 27 organismos de la Administración Central del Estado actuales, se reducen a 21.

Al abordar la propuesta de nueva estructura de la Administración Central del Estado, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, comentó: “Un país pequeño, un país con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia, lo cual hace que los procesos no sean eficientes, por lo que requieren un diseño diferente”.

El Jefe de Gobierno acotó que este es un primer y buen acercamiento, pero no se renuncia, después de que se implemente, a seguir estudiándolo.

Esto es una oportunidad para reordenar, aprovechar mejor los recursos humanos existentes, los cuadros existentes; que no nos quepa la menor duda de que es un proceso complejo, pero un proceso necesario, comentó.