Presentan principales modificaciones del proyecto de Ley del Código de Trabajo

Las principales modificaciones que incorpora el Proyecto de Ley del nuevo Código de Trabajo fueron presentadas este viernes durante las sesiones del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), como parte del proceso de actualización del marco jurídico que acompaña las transformaciones económicas y sociales aprobadas para el país.

La jornada estuvo presidida por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, junto a otros dirigentes del Partido, el Gobierno y la organización sindical.

Al presentar el tema, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, explicó que la propuesta legislativa se sustenta en la Constitución de la República de 2019, el Programa para la actualización del modelo económico y social, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 y otras normas jurídicas aprobadas en los últimos años, además de los convenios internacionales ratificados por Cuba en materia laboral.

Destacó que el texto fue enriquecido mediante un amplio proceso de consulta desarrollado entre el 8 de septiembre y el 12 de diciembre de 2025, periodo en el que se efectuaron 40 591 reuniones en colectivos laborales estatales, trabajadores por cuenta propia, mipymes, entidades mixtas y misiones de Cuba en el exterior.

En ese proceso participaron 2 014 338 trabajadores, equivalentes al 87 % de los previstos, quienes formularon 96 250 propuestas; de ellas, 41 403 fueron aceptadas, 9 641 aceptadas parcialmente, 8 703 dieron lugar a aclaraciones, mientras que 33 687 no fueron incorporadas y 2 816 correspondieron a asuntos ajenos al alcance de la norma.

Entre los temas que suscitaron mayor debate figuraron el mantenimiento de los 17 años como edad para adquirir capacidad jurídica para establecer relaciones de trabajo; la incorporación excepcional al empleo de adolescentes entre 15 y 18 años; el pluriempleo; las licencias no retribuidas; el cumplimiento del servicio social; la protección de los ingresos de los trabajadores y la conceptualización de nuevas modalidades de contratación.

Otamendiz Campos explicó que el nuevo Código amplía su alcance a todos los empleadores y trabajadores, con independencia del sector donde desempeñen sus funciones, e incorpora disposiciones para regular el trabajo combinado, fortalecer la protección de las personas trabajadoras y precisar derechos y deberes en correspondencia con las transformaciones que experimenta el escenario laboral cubano.

La propuesta también perfecciona la regulación del traslado de trabajadores entre territorios, fortalece la protección de mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, prohíbe el uso de contratos por tiempo determinado para cubrir actividades permanentes e incorpora el principio de la capacidad demostrada para el acceso, la permanencia y la promoción en el empleo.

Entre las novedades señaladas por el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social figura la posibilidad de establecer jornadas laborales inferiores a ocho horas con una remuneración proporcional, de acuerdo con las características del puesto y las competencias del trabajador, así como el fortalecimiento de mecanismos para la solución de conflictos laborales, incluida la mediación y la negociación colectiva.

El Ministro explicó, además, que el anteproyecto incorpora las adecuaciones derivadas de las transformaciones económicas y sociales, las políticas vinculadas a la inversión extranjera, las disposiciones sobre migración y otras normas aprobadas recientemente, con el propósito de armonizar el ordenamiento jurídico laboral con la realidad económica del país.

Al concluir su intervención, afirmó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social trabaja de conjunto con la CTC para que, una vez aprobado el Código, las modificaciones puedan implementarse con la mayor celeridad posible, en correspondencia con las transformaciones que impulsa el país y con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos laborales en todas las formas de gestión económica.