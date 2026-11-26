Con 461 proyectos, de ellos 98 prioritarios, se presentó en la última jornada de la Feria Internacional de La Habana, la Cartera de Oportunidades de inversión extranjera, instrumento que busca potenciar las producciones desde los territorios y contribuir al desarrollo del país.

Según explicó Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, del total de proyectos, 34 corresponden a la Zona Especial de Desarrollo Mariel y los demás distribuidos en el resto del país.

«Los sectores fundamentales representados confirman la correspondencia entre las propuestas y las prioridades del desarrollo económico y social del país». El sector petrolero y energético concentra 139 proyectos; el turismo, 115; el agroalimentario, 82; la industria, 30; y la minería, 28.

Puntualizó que los proyectos prioritarios están orientados a la generación de ingresos en divisas. Por tanto, las oportunidades se concentran en la agroindustria azucarera, la técnica agropecuaria, la construcción, la industria biofarmacéutica, el turismo, el sector inmobiliario, el agroalimentario, la minería, así como el transporte y la logística.

Asimismo, Pérez-Oliva Fraga subrayó que el país trabaja en el fortalecimiento de su sistema de ventanilla única, pues los intereses de inversión se ven afectados en ocasiones por falta de orientación y de respuestas inmediatas, oportunas y claras a las dudas de los inversionistas.

En ese sentido, insistió en que fortalecer el sistema –y lograr que los inversionistas los reconozcan de manera espontánea como los preferenciales– contribuirá a simplificar procesos y trámites, y a reducir la burocracia que encarece, dilata e impide la concreción de proyectos de interés para el país.

El propósito declarado es que más empresas apuesten por las oportunidades que ofrece el país en un momento de grandes dificultades y que crezcan junto a Cuba, participando de forma activa en su desarrollo económico y social, resaltó.

Como resumen, el titular del sector afirmó que el país se transforma: «Cuba está bloqueada, pero está activa. Estamos trabajando y tenemos la confianza de que continuaremos haciéndolo de manera intensa por impulsar negocios, traer inversión y fomentar la participación del sector privado en nuestra economía».