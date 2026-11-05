Prepararse bien para la guerra es comenzar a ganarla

Intensa jornada de preparación en territorio holguinero

El presidente del órgano de dirección, Joel Queipo Ruiz, en el informe hecho en presencia del Jefe del Ejército Oriental, General de División Eugenio Rabilero Aguilera, describió la situación del territorio y las acciones a ejecutar para impedir la actuación de destacamentos de rescate de pilotos en un escenario de guerra no convencional y golpes aéreos limitados, como parte del Ejercicio Moncada 2026.

De acuerdo con lo previsto, en la segunda jornada del ejercicio, una unidad de Defensa Antiaérea perteneciente al territorio demostró su capacidad para rechazar ataques de aeronaves tripuladas y drones del enemigo.

El alto nivel de preparación combativa de esa fuerza, lo reveló, entre otras cosas, la oportuna y silenciosa ocupación de las posiciones de fuego desde la que actuaron plataformas móviles de cohetes.

Chambas y Ciro Redondo: donde la defensa se hace pueblo

No hay mejor manera de honrar a los que cayeron en el Moncada que prepararse para la defensa de la Patria, como quedó demostrado en los dos días del Ejercicio Estratégico Moncada 2026 en Ciego de Ávila; jornadas que no se quedaron en las aulas y los mapas, si no que llegaron hasta las zonas de defensa como evidencia de que el país está preparado para enfrentar cualquier agresión.

El territorio avileño, integrado a la Región Estratégica Central, desplegó un amplio programa de defensa territorial con minuciosos análisis que toman en cuenta las operaciones en distintos escenarios de guerra.

Se contempló cómo neutralizar infiltraciones de comandos para realizar acciones militares, y se ejercitó sobre la posible ocurrencia de golpes aéreos.

En el municipio de Chambas, perteneciente al plan Turquino-Bamburanao Juan Carlos Balmaseda, jefe de una zona de defensa de ese territorio, explicó a Alfre Menéndez Pérez, vice presidente del Consejo de Defensa Provincial, y a su comitiva las acciones principales para la preparación y activación de estructuras de mando, la organización de protección de la población y los recursos, la coordinación y operación de las Brigadas de Producción y Defensa (BPD), y la garantía de continuidad de las funciones económicas y sociales y la estabilidad territorial.

Es decir, todo aquello que hace que un territorio no se paralice cuando suena la alarma: quién manda, quién protege, quién produce, quién cuida a los niños y a los ancianos, quién garantiza que el agua siga corriendo y que el pan siga llegando.

Menéndez Pérez enfatizó en que la participación popular y la preparación de las estructuras son esenciales para proteger el territorio y garantizar una respuesta organizada y rápida ante cualquier agresión.

Es la constatación de que la defensa de este país no se sostiene solo con fusiles, sino con la conciencia y la disposición de su pueblo, con esa capacidad demostrada para convertir cada casa en un puesto de mando y cada barrio en una trinchera.

Hoy, en el segundo día del ejercicio, se desarrollaron acciones prácticas en una zona de defensa del municipio de Ciro Redondo, en el centro de la provincia con la certeza de que la preparación constituye la garantía de que lo que costó tanta sangre no se pierda en vano.

Activa Camagüey estructuras de defensa territorial en Ejercicio Moncada 2026

Foto: Blanco Cué., Rodolfo.

Con el objetivo de elevar la preparación combativa de las tropas y de la población, la provincia de Camagüey desarrolla el Ejercicio Estratégico Moncada 2026, que integra a los órganos de dirección y mando, unidades militares y entidades civiles en función de la preparación defensiva del territorio.

Como parte de la apertura, Walter Simón Noris, presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), precisó que el ejercicio tiene como objetivo elevar la preparación de los jefes y oficiales, cohesionar los grupos de trabajo y consolidar el sistema defensivo. En tal sentido, Jorge Enrique Sutil Sarabia, vicepresidente del CDP, insistió en la necesidad de puntualizar los planes, incrementar la preparación de todas las categorías y garantizar la preservación de fuerzas, medios y recursos.

La dinámica del ejercicio abarca tanto el componente armado como el no armado. En el Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte Loynaz, la formación especial aérea ejecutó maniobras de obstaculización transitoria de la pista y la desconcentración de medios. Roberto Moya Espinosa, especialista para la Defensa y Defensa Civil de la terminal, detalló que estas fuerzas asumen la misión de mantener las operaciones aeroportuarias durante el estado al paso de guerra y garantizar la defensa del perímetro.

Como parte de las acciones para fortalecer la preparación de las unidades ante el ataque enemigo, el Centro de Estudio de la Región Militar Camagüey, fue escenario de un ejercicio táctico de escuadra y del subgrupo de tropas especiales, así como de un ejercicio de mando con la participación de un Batallón de Infantería.

El Ejercicio Moncada 2026 también incluye la realización de acciones prácticas en puntos estratégicos y ejercicios en el territorio con la participación del pueblo. La fase final contempla la activación del 100% de las zonas de defensa de la provincia en correspondencia con la concepción estratégica de Guerra de Todo el Pueblo.

Este viernes se desarrollará, además, el Día Nacional de la Defensa como parte de las actividades que se han llevado a cabo en el territorio durante estas dos jornadas previas.

En marcha en Guantánamo el Ejercicio Moncada 2026

Prepararnos bien para la defensa siempre será garante de nuestra soberanía. Yoel Pérez García, presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), lo recalcó aquí, durante el inicio del Ejercicio Estratégico, Moncada 2026.

Al dirigirse a los jefes de los diferentes grupos que integran la estructura del CDP, Pérez García puntualizó las misiones y tareas a cumplir durante el ejercicio, que tiene lugar los días 4 y 5 del mes en curso, y antecede al Día Nacional de la Defensa.

La protección del pueblo contra posibles golpes aéreos del enemigo, y la puesta en completa disposición combativa de todos los componentes y medios que integran el sistema de defensa en esta región operativa, forman parte de lo orientado por el presidente del CDP en este primer día del Ejercicio Moncada 2026.

Recordó Yoel, que, por la existencia ilegal de un enclave militar estadounidense en Guantánamo, aquí tenemos desembarcado un poderoso enemigo; y que, de este lado, consciente del peligro que enfrentan, los guantanameros elevan su preparación para librar, si fuera necesario, la Guerra de Todo el Pueblo.

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«Éxitos en el Ejercicio» y la convocatoria a seguir trabajando en una tarea de primer orden como la defensa del país fueron los mensajes centrales transmitidos en la tarde de este miércoles por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el marco del Ejercicio Estratégico «Moncada 2026», que tiene lugar a lo largo del archipiélago los días 4 y 5 de noviembre.

Durante la reunión del Consejo de Defensa Provincial de Artemisa –en el contexto de un Ejercicio que, como se ha informado, busca continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y mando, las tropas, el sistema defensivo territorial y la economía en todas las instancias para enfrentar cualquier variante de agresión contra la Patria–, el Jefe de Estado escuchó una explicación detallada sobre los esfuerzos desplegados en ese territorio occidental.

La miembro del Buró Político y primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista en la provincia de Artemisa, Gladys Martínez Verdecia, disertó sobre asuntos relacionados con la vida en estos tiempos difíciles y en los que –como ella expresó después a los periodistas– es muy importante la filosofía de «prepararnos para la guerra, porque es la mejor manera que tenemos de ganarla».

Díaz-Canel insistió en que la producción de alimentos es una actividad estratégica en la preparación para la defensa del país. Foto: Estudios Revolución.

El mandatario compartió varias ideas en el transcurso de la reunión; entre ellas, la trascendencia de que quienes dirigen las Zonas de Defensa posean el nivel requerido de preparación. Igualmente, Díaz-Canel destacó el valor de que tales estructuras puedan trabajar con autonomía, al tiempo que hizo hincapié en levantar, por todos los métodos posibles, la actividad económico-productiva en cada Zona de Defensa.

Sobre un frente imprescindible como el de la producción de alimentos, el dignatario fue enfático: «Aquí hay que buscar metro a metro, para que la gente pueda sembrar algo». Se refirió así a la necesidad de aprovechar la tierra al máximo mediante una fuerza tan importante como la movilización popular.

A propósito de realidades que afectan sensiblemente a la población –entre ellas la del abasto de agua–, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional habló de «no acumular problemas por gusto» y de ser «muy insistentes en las soluciones». En otro momento de sus reflexiones hizo referencia a un tema que ha abordado en otras jornadas nacionales de la defensa: la pertinencia de proteger a la población. En todos los lugares, dijo, debe existir el conocimiento previo de cómo se llevará adelante con éxito esa tarea.

Autoridades del Consejo de Defensa Provincial de Artemisa detallaron las acciones previstas como parte del Ejercicio. Foto: Estudios Revolución.

Fue una jornada que contó también con los siguientes miembros del Buró Político: el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda; el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (far), general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; el general de Cuerpo de Ejército y ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas; el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (far) y jefe del Estado Mayor General; y el general de División y secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra.

Igualmente, se encontraban presentes el general de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; el gobernador de la provincia de Artemisa, Ricardo Concepción Rodríguez; y otras autoridades.

Una vez concluido el encuentro, Gladys Martínez Verdecia compartió con el equipo de prensa de la Presidencia de la República ideas relacionadas con la importancia de estos días. La dirigente expresó su satisfacción por el hecho de que Díaz-Canel Bermúdez haya transmitido este miércoles «sus experiencias» al inicio del Ejercicio «Moncada 2026».

La miembro del Buró Político expresó: «Ya veníamos entrenándonos para este Ejercicio». E hizo mención de actividades realizadas este 4 de noviembre para seguir ganando claridad sobre cómo transcurre la vida en el territorio y seguir acrecentando la preparación de cara a un posible «escenario de guerra no convencional».

En nuestro Ejercicio, dijo, están participando las 68 Zonas de Defensa, los 11 Consejos de Defensa Municipales y diez entidades y empresas de diferentes subordinaciones (nacional, provincial y municipal): «Vamos a estar trabajando durante estos dos días, hoy y mañana».

Verdecia recordó que este viernes será «en toda la provincia, como en toda Cuba, el Día Nacional de la Defensa. Para eso ya nos hemos venido preparando con anticipación, y la provincia hará once ejercicios defensivos territoriales de Zona de Defensa: uno por cada territorio».

Este año –afirmó– «todas las Zonas de Defensa van a hacer sus ejercicios defensivos», los cuales «permiten entrenar y preparar a las estructuras de dirección y mando en la toma de decisiones», siempre con vistas a enfrentar un posible escenario de agresión enemiga.

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Como se ha venido informando por los medios de comunicación, los días 4 y 5 de noviembre se desarrollará en todo el país el Ejercicio Estratégico «Moncada 2026», que tiene como objetivo continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y de mando, las tropas, el sistema defensivo territorial y la economía en todas las instancias para enfrentar cualquier variante de agresión contra nuestra Patria.

Además, el viernes 6 de noviembre se realizará el Día Nacional de la Defensa, en el que nuestro pueblo participará en diversas tareas relacionadas con la preparación para la defensa.

*Consejo de Defensa Nacional

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SANTIAGO SIEMPRE SERÁ UN BALUARTE DE LA REVOLUCIÓN

Foto: Región Militar Santiago de Cuba.

Para que la provincia indómita –la segunda en importancia del país– sea inexpugnable ante una agresión enemiga, «no podemos olvidar la confianza expresada por nuestro Comandante en Jefe, el 1ro. de enero de 1959, en el parque Céspedes: Santiago ha sido el baluarte más firme de la Revolución».

Así dijo la presidenta del Consejo de Defensa Provincial (CDP), Beatriz Johnson Urrutia, en el inicio del Ejercicio Estratégico Moncada 2026, «que no en vano se nombra como el cuartel cuyo asalto nos enseñó a convertir reveses en victorias», aseguró la dirigente, al encabezar las acciones que ejecutarán este órgano y los consejos de defensa municipales y de zona.

A decir de la doctora Yanet Veranes Mustelier, del subgrupo de la Salud, el Ejercicio también permite evaluar «el funcionamiento, previsto para tiempo de guerra, de nuestras instituciones y asegurar, en lo fundamental, los medicamentos e insumos básicos en la atención primaria –ponderando el uso de la medicina natural–, en más de 40 policlínicos y 900 consultorios».

Durante la jornada, también se desarrolló el ejercicio de defensa de un objetivo, donde se combinó de manera multifactorial el empleo de medios de artillería terrestre, destacamentos motorizados, transportadores blindados, así como las acciones de los miembros de las unidades de defensa antiaérea ante la detección, aproximación y derribo de un medio aéreo enemigo.

En ese sentido, además de la preparación de los órganos de dirección y mando, la cohesión de su trabajo, y la participación del pueblo para enfrentar al enemigo, «tenemos que atender cada asunto de la cotidianidad», precisó Johnson Urrutia.

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CIENFUEGOS NO ESCATIMA ESFUERZOS EN SU DEFENSA

En la Región Militar Cienfuegos comenzó este miércoles el Ejercicio Estratégico Moncada 2026, con el objetivo de fortalecer la preparación combativa de los diferentes componentes del sistema defensivo territorial.

El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Armando Carranza Valladares, indicó a cada uno de los grupos y subgrupos cumplir con las acciones dirigidas a lograr un mejor desempeño de los participantes en el Ejercicio, dedicado al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al aniversario 70 de las FAR.

Durante dos jornadas, en todo el territorio intervendrán combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, los consejos de defensa municipales y el Provincial, las zonas de defensa, organismos, instituciones y la población en general.

El coronel Benito Marrero Cabello, jefe de Operaciones de la Región Militar Cienfuegos, resaltó que el Ejercicio Moncada 2026 está, dirigido a incrementar la preparación de los órganos de dirección y mando, las tropas y el pueblo, para el cumplimiento de las misiones a cumplir ante una posible agresión enemiga.

A continuación del Ejercicio Moncada 2026, el Día Nacional de la Defensa será un espacio de complementación de diferentes tipos de clases y acciones prácticas que se aprovecharán en el territorio, pues aquí no se escatima esfuerzo alguno en fortalecer la defensa.

PREPARARSE PARA LA GUERRA, EQUIVALE A GANARLA

Con la convicción de que, hoy más que nunca, es necesario intensificar la preparación combativa de nuestro pueblo, para poder enfrentar la creciente amenaza de un imperio que ha recrudecido las presiones de todo tipo contra Cuba, comenzó en Villa Clara el Ejercicio Estratégico «Moncada 2026».

En el inicio de la actividad, el general de Brigada Israel Coubertier Valdés, jefe de la Región Militar en el territorio, explicó que el objetivo del Ejercicio es elevar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y de mando, las tropas, el sistema defensivo territorial y la economía en todas las instancias, lo que permitirá enfrentar cualquier agresión del enemigo.

En presencia de las máximas autoridades de la provincia, Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial; y Milaxy Yanet Sánchez Armas, vicepresidenta del referido órgano, Cubertier Valdés explicó la importancia de estar bien preparados ante las constantes amenazas de la administración yanqui, para lo cual contamos con la doctrina de Guerra de todo el pueblo, concebida por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Como parte del Ejercicio, fueron activados los consejos de defensa municipales y de cada zona, así como las brigadas de producción y defensa del territorio, además de las unidades que continúan la producción en tiempo de guerra, reconoció el teniente coronel Yordany Cervantes Rosada, jefe del sector militar Santa Clara.

Entre otras actividades, en la Empresa Municipal de Comercio de la cabecera provincial fueron puntualizadas las tareas a cumplir por esa entidad, en caso de producirse una agresión enemiga.

ESTAR BIEN PREPARADOS PARA DISUADIR AL ENEMIGO

Con la presencia del general de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), inició aquí el Ejercicio Militar Estratégico Moncada 2026, dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y con el objetivo de fortalecer la concepción estratégica de Guerra de todo el pueblo, para disuadir posibles acciones militares contra el suelo patrio.

Las estructuras creadas en el país responden a la intención de dar respuesta y enfrentar las diversas situaciones que puede generar el enemigo contra Cuba, incluso una agresión militar, dijo el alto oficial en la apertura del Ejercicio, el cual procura elevar la cohesión entre los órganos de mando y dirección.

Sin lugar a dudas, agregó, este Ejercicio va a contribuir a fortalecer la preparación de las instituciones de todos los estados mayores y consejos de defensa a los diferentes niveles.

Destacó que el país dispone de una fuerza formidable, en primer lugar, de poder contar con un pueblo revolucionario capaz de resistir todas las arremetidas del Gobierno de EE. UU. contra Cuba.

En el inicio de la jornada, en la cual estuvieron presentes los órganos de dirección y mando, ofrecieron una panorámica sobre la posible situación operativa creada por el enemigo.

También se abordó la disposición combativa de la región para enfrentar la posible agresión, y dieron a conocer las misiones ordenadas por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional.

Se insistió en la necesidad de perfeccionar la preparación del personal de las diferentes categorías para enfrentar la guerra no convencional, mejorar la coordinación y el funcionamiento de las estructuras de mando y comprobar la respuesta popular.

Esta preparación, que implica también a los consejos municipales y a las estructuras de base del sistema defensivo, estuvo encabezada, además, por el general de División Raúl Villar Kessell, jefe del Ejército Central, y por el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Mario Sabines Lorenzo.

Ya en el terreno, según trascendió, se comprobará la capacidad de respuesta de las zonas de defensa, brigadas de producción y defensa.

Sabines Lorenzo afirmó que «vivimos tiempos muy complejos, pero contamos con el respaldo del pueblo».

Al evaluar los problemas que más impactan hoy a la población matancera, mencionó aquellos relacionados con el acceso a los alimentos, al agua potable y los prolongados apagones.

Son temas, aseguró, en los que se trabaja duro para minimizar su impacto.