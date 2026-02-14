Premisas para defender la Patria: Preparación y claridad sobre lo que cada cubano debe hacer

Cada cubano debe tener claridad sobre su misión, y en tal sentido estar preparado. Ese precepto que es piedra angular de la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo –en la que cada ciudadano debe tener un medio de combate, un modo, y un lugar en el contexto de la contienda–, fue este viernes en la mañana, en el Día Nacional de la Defensa, el eje que motivó reflexiones en una jornada que tuvo como escenario a la Zona de Defensa «Armada» en el capitalino municipio del Cerro, y que estuvo encabezada por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Si hay preparación y cohesión, quien se atreva a invadir terreno cubano encontrará fuerzas muy hostiles, se afirmó en la reunión de puntualización desarrollada específicamente en la Empresa Nacional Frutas Selectas, la cual contó también con la presencia del miembro del Consejo de Defensa Nacional, Esteban Lazo Hernández; con el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera –ambos, miembros del Buró Político–; con el jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, general de División Ramón Pardo Guerra; con el jefe del Ejército Occidental, general de división Ernest Feijóo Eiró.

Ante el alto mando, y ante otras autoridades territoriales, la Presidenta del Consejo de Defensa Municipal del Cerro, Mai-Lin Alberty Arozarena, ofreció una explicación sobre estructuras de defensa, sobre objetivos tácticos y estratégicos, sobre medidas organizativas y de aseguramiento con vistas a garantizar la defensa ante un posible desgaste sistemático e invasión enemiga en el marco de la guerra no convencional.

Una vez concluida la reunión, el Presidente de la República recorrió recintos de la Empresa que ostenta buenos resultados en sus indicadores productivos. Seguidamente sostuvo un intercambio con trabajadores de la entidad, quienes estaban inmersos en prácticas de arme y desarme de fusil; y que, entre otras tareas por el Día Nacional de la Defensa, habían conformado una exposición sobre insumos que serían vitales en un contexto de guerra.

Cuando avanzó la mañana, y mientras en las inmediaciones de la Empresa Nacional Frutas Selectas cubanos de varias generaciones protagonizaban prácticas combativas, la Presidenta del Consejo de Defensa Municipal del Cerro, compartió con el equipo de prensa de la Presidencia de la República ideas que explican el valor de estas horas de preparación: calificó de estratégico que hoy cada cubano, «en un escenario de guerra no convencional, en un escenario de guerra económica, de bloqueos recrudecidos», asuma como deber primordial la defensa de la Patria.

«Nosotros aquí, en la Zona de Defensa “Armada”, hemos preparado precisamente un ejercicio con objetivos bien claros», expresó la dirigente, quien también comentó sobre la prioridad de «ir preparando las Brigadas de Producción y Defensa», que tienen, entre otras misiones, la responsabilidad de defender objetivos económicos; de mantener, en tiempos de guerra, la producción, de «sostener todo lo que tiene que ver con la vitalidad de la población y de los soldados».

De entrenamiento sistemático de mando, de cohesión, de decisión combativa habló Alberty Arozarena, quien hizo énfasis en que «el municipio es un escenario de actuación por excelencia, y, por eso tiene que ir buscando dónde están sus capacidades endógenas, dónde están sus potencialidades, dónde están sus reservas para autoabastecerse».

La autonomía municipal, dijo, no puede ser solo un concepto constitucional, sino que «tiene que comprenderse desde la responsabilidad que tienen todos los actores económicos, los estatales y no estatales, puestos en función de impulsar la economía y en función de contrarrestar y de minimizar los principales daños».

La Presidenta del Consejo de Defensa Municipal del Cerro recalcó que «estos ejercicios que venimos puntualizando consolidan conceptos de trabajo; y así vamos aprendiendo cómo es un escenario complejo, cuáles son las variantes para subsistir, para resistir de manera creativa».

Mai-Lin expresó que, «cuando la Patria está amenazada por anexionistas, cuando está amenazada por una administración que recrudece con medidas, entonces la respuesta del pueblo tiene que ser la preparación y la defensa a ultranza de sus conquistas».