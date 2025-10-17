Venezuela, la patria de Bolívar y de Chávez, la nación hermana de Sudamérica a la que hoy apuntan unos 1 200 misiles estadounidenses, acompañados de un vasto despliegue militar, no puede ni podrá sentirse sola, pues Cuba la abraza en medio de esta grave escalada bélica, que pretende doblegarla.

En momentos en que el imperio y su desatinado cabecilla aprueban operaciones encubiertas de la CIA contra Venezuela, expresamos nuestra solidaridad con ese pueblo hermano y, especialmente, con su presidente, Nicolás Maduro, aseguró en X el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

«Hoy Cuba tiene más presente que nunca las frases de Martí: “Denme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mí a un hijo”, y de Fidel: “Por Venezuela habrá que darlo todo”».

Así lo siente también el pueblo de la Mayor de las Antillas, que amanecerá esta mañana en tribuna solidaria con ese país, frente a la estatua ecuestre de Simón Bolívar, a sabiendas de que, como dijo El Libertador, «los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad».