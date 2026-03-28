Por el Este, La Habana también está defendida

El presidente del Consejo de Defensa Nacional (CDN), Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó este viernes en el desarrollo de un ejercicio de defensa territorial en la Zona de Defensa Antonio Guiteras, del municipio Habana del Este.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República conoció del plan de actividades a cumplir aquí en lo que fue el onceno Día Nacional de la Defensa de 2026, y en el que estuvo acompañado por los miembros del Buró Político, generales de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de las FAR y el MININT, respectivamente.

En el inicio de la actividad, el presidente del Consejo de Defensa Municipal (CDM), Maikel Pérez Valdés, explicó las acciones a realizar durante la puntualización de la puesta en completa disposición para la defensa y contra el desgaste sistemático y la invasión del enemigo.

Al ejercicio en esta, una de las ocho zonas de defensa del municipio Habana del Este, también asistieron, el general de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; el general de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, y Liván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), entre otros jefes y oficiales de las FAR y el MININT, y dirigentes de La Habana.

El trabajo estuvo dirigido al entrenamiento de los miembros del consejo de defensa de zona, las brigadas de producción y defensa (BPD) y la población general ante situaciones de riesgo, amenazas y agresión, y durante la lucha armada. Incluyó acondicionamientos ingenieros del terreno, mantenimiento de obras protectoras y prácticas de evacuación de la población.

El presidente del Consejo de Defensa de Zona (CDZ), Amaury Gómez Oramas, informó que en Guiteras viven cerca de 23 000 personas. Es una urbanización con una alta densidad poblacional, de más de 2 800 habitantes por kilómetro cuadrado, y está organizado en más de 60 BPD, entre otras estructuras para la defensa.

Díaz-Canel indagó sobre los planes de aviso, por los sistemas para garantizar la movilización, y la ubicación en la defensa de los habitantes de la zona y otras tareas planificadas.

Insistió en que, ante el incremento de la agresividad imperial, es necesario aprovechar cada Día Nacional de la Defensa para ejecutar los planes previstos y actualizarlos si es necesario, según va dictando la práctica y la experiencia que se va acumulando en cada una de estas jornadas. Cada semana, cada Día Nacional de la Defensa --señaló Díaz-Canel— es una oportunidad para seguir perfeccionando nuestros planes.

Preparados para defendernos, resistir y avanzar

El presidente del CDM, Maikel Pérez Valdés, explicó que, como parte de la preparación, en el municipio Habana del Este también se prioriza la solución a planteamientos de la población. En los últimos 15 días, ejemplificó, se han resuelto cerca de 40 vinculados a la higienización, el abasto de agua, comunales y la telefonía.

A una pregunta del presidente del CDN sobre los planes agrícolas del territorio, el más extenso de la provincia, tanto para dar respuesta a las necesidades cotidianas de la población como para la defensa, Pérez Valdés informó sobre la reanimación de los tres grandes organopónicos que hay en el municipio, la entrega de áreas ociosas a entidades, formas productivas y personas naturales (solo quedan por otorgar 85 hectáreas con vocación agrícola) y otras labores dirigidas a incrementar la disponibilidad de alimentos.

Díaz-Canel recalcó la necesidad de aprovechar todas las potencialidades del municipio, desde la producción de alimentos hasta la garantía de materiales para la cocción, desde carbón vegetal hasta leña.

Sobre el abasto de agua, el presidente del CDM señaló que esta es una de las principales problemáticas que enfrenta Habana del Este y que generan más insatisfacción en la población. El municipio recibe el suministro por tres grandes conductoras, sin embargo, el servicio está muy disminuido debido al impacto del bloqueo recrudecido en la generación de electricidad y los combustibles.

Pero en la localidad no se han quedado de brazos cruzados. Aquí implementan un programa para energizar las bombas impulsoras con paneles solares fotovoltaicos a fin de subir el agua a los tanques elevados que abastecen a amplias zonas. Nuestro objetivo es, señaló Pérez Valdés, alcanzar soberanía en el bombeo de agua que nos llega desde las grandes conductoras.

Como parte de las estrategias de desarrollo local y para la resistencia y victoria si se nos llegara a agredir, en el municipio Habana del Este, explicó el presidente del Consejo de Defensa Municipal, se avanza en el cambio de matriz energética.

Los policlínicos del territorio —argumentó— disponen de sistemas de paneles fotovoltaicos, lo que les permite una autonomía energética; al igual que algunos bancos, funerarias, hogares de ancianos, hogares maternos y otros servicios con impacto directo en la población. Y son beneficios, aseguró, que seguirán ampliándose.

Preparados para la paz, pero también para la guerra

En el ejercicio de defensa territorial en la Zona de Defensa Antonio Guiteras, del municipio Habana del Este, participaron cerca de 1 900 residentes de la localidad y trabajadoras y trabajadores de entidades asentadas en ella, quienes están organizados en BPD y otras estructuras para la defensa.

En la jornada recibieron clases combinadas, desde el dominio y arme y desarme de fusiles, llenado de cargadores, tiro, sanidad, manejo de minas y otros explosivos, y elaboración de alimentos, entre otros entrenamientos.

El presidente del CDN, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intercambió en varias de las áreas con los participantes en el ejercicio, con quienes coincidió en la importancia de prepararnos intensiva y conscientemente para la defensa de la patria, siempre con la voluntad de evitar la confrontación.