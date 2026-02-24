Poder Popular 50 años después: La Revolución se hace en el barrio

Cuba inicia este martes las celebraciones por el aniversario 50 del sistema del Poder Popular –en una jornada que recuerda, además, la proclamación de la Constitución socialista de 1976, un 24 de febrero–, consciente de que la democracia socialista se construye en la cotidianidad de la cuadra, en el barrio, en la mirada atenta del delegado.

Una audiencia pública en el Capitolio Nacional inicia el programa de actividades con un recorrido por estas cinco décadas de institucionalidad, según informaron al Canal Caribe Carlos Rafael Fuentes León, presidente de la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, y Enrique Moreno Gimeranez, director de Comunicación del Parlamento cubano.

«El 24 de febrero, entre las múltiples actividades históricas que coinciden en este día, se cumplen 50 años de la proclamación de la Constitución Socialista de 1976», explicó Fuentes León. «Ese día fue el escogido para proclamar la Constitución, o sea, que se cumplen 50 años de la institucionalización oficial del proceso y también de la creación de los órganos del Poder Popular».

El plan conmemorativo se extenderá durante todo el año 2026 e incluirá actividades en todas las provincias y municipios del país, con énfasis en el trabajo comunitario y en el reconocimiento a los delegados de base. «En su concepción, hemos intentado llegar a la comunidad como ese principal espacio donde hoy tenemos que defender y aportar al sistema del Poder Popular», afirmó Moreno Gimeranez.

«Respaldando constantemente la labor del delegado, ahí en el barrio, en la comunidad. El presidente de nuestra Asamblea Nacional, Esteban Lazo, retoma esa concepción fidelista cuando Fidel nos decía que el delegado era un héroe de nuestro barrio, por ese trabajo cotidiano que realiza en función de la población y de representar a sus electores de manera permanente», agregó.

«Las celebraciones buscan también fortalecer el rol de las organizaciones políticas y de masas en ese importante espacio que es la comunidad, para que sea más participativo y más productivo».

Destacaron el carácter participativo de la programación, que se ha construido de una manera colectiva, retomando experiencias que se han desarrollado en otros momentos de aniversarios del sistema del Poder Popular. Las celebraciones rendirán homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el centenario de su natalicio.

Entre las fechas clave del programa figuran el 10 de octubre, cuando se cumplirán 50 años de las primeras elecciones de delegados municipales; el 31 de octubre, aniversario de la constitución de las asambleas municipales; y el 2 de diciembre, cuando se conmemorará el medio siglo de la primera Asamblea Nacional del Poder Popular.