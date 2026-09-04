Permitan a Cuba vivir en paz, demanda canciller cubano 

A través de su cuenta en la red social X el Canciller refirió que el Secretario de Estado Marco Rubio lleva dos días consecutivos mintiendo sobre Cuba nuevamente, una manía de la que no se desprende.

Es su manera y la de su gobierno de intentar justificar una agresión cruel y despiadada contra el pueblo cubano que no admite excusa política o moral, enfatizó Rodríguez Parrilla.

El Secretario de Estado de EEUU lleva dos días consecutivos mintiendo sobre #Cuba nuevamente. Una manía de la que no se desprende.



Es su manera y la de su gobierno de intentar justificar una agresión cruel y despiadada contra el pueblo cubano que no admite excusa política o… pic.twitter.com/7gfQrmJH4j — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 3, 2026

Argumentó que el castigo colectivo es un crimen, "lo es provocar sufrimiento a toda una población con medidas fríamente calculadas para inducir una crisis humanitaria", enfatizó.

"Basta de abuso. Acaben de poner fin al bloqueo y permitan a Cuba vivir en paz, con sus propios esfuerzos y el concurso unido de su noble y bravo pueblo", demandó el jefe de la diplomacia en la mayor de las Antillas.