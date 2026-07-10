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Perfeccionan nuevas regulaciones inversión extranjera en Cuba

Perfeccionan nuevas regulaciones inversión extranjera en Cuba

Agencia Cubana de Noticias

Viernes, 10 Julio 2026 16:21

El Decreto 153, modificativo del Decreto 325 que contiene el Reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera, fue publicado en la Gaceta Oficial de la República este jueves con el propósito de agilizar y perfeccionar los procesos vinculados a la llegada de capital foráneo al país.

Yanet Vázquez Valdés, viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, resaltó en el periódico Granma que desde noviembre pasado, durante la Feria Internacional de La Habana, el vice primer ministro y ministro del ramo, Oscar Pérez-Oliva Fraga, anunció decisiones para flexibilizar y dinamizar los trámites relacionados con la inversión extranjera.

La funcionaria precisó que varias de esas medidas se aplicaron de inmediato, al no requerir cambios normativos, mientras otras vinculadas a la simplificación documental y la agilización institucional demandaban actualización legal, proceso que concluyó con la publicación del nuevo decreto.

Entre las principales modificaciones figuran la reducción de plazos en las fases de evaluación y aprobación de negocios, la actualización de requisitos documentales y la introducción de mayor flexibilidad en la gestión empresarial, incluyendo mecanismos para resolver conflictos societarios.

El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) podrá aprobar en un plazo de quince días hábiles modificaciones que no alteren la participación accionarial, como variaciones de capital, sin necesidad de elevarlas a instancias superiores.

Se refuerza además el control y la transparencia mediante la obligación de presentar evaluaciones técnico-económicas finales y estudios de posinversión, así como la regulación detallada de los procesos de liquidación de empresas.

Vázquez Valdés informó que se sustituye el estudio de factibilidad técnico-económico por una nueva metodología de planes de negocio, y que la certificación de documentos quedará a cargo de las partes interesadas, mientras el ministerio se concentrará en aspectos esenciales.

La viceministra mencionó las resoluciones 78 y 79 del Mincex, que establecen la metodología para los planes de negocio y renuevan la Comisión de Evaluación, con el objetivo de reducir significativamente los tiempos de análisis.

Estas disposiciones forman parte del proceso de transformaciones económicas y sociales en curso y constituyen un paso relevante en el perfeccionamiento del marco legal cubano para la inversión extranjera.

 Al disminuir la burocracia y acortar los tiempos de respuesta, el gobierno cubano reafirma su voluntad de fomentar un entorno de negocios favorable y seguro, que potencie los encadenamientos productivos y contribuya al desarrollo económico nacional.