Perfeccionan nuevas regulaciones inversión extranjera en Cuba

Yanet Vázquez Valdés, viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, resaltó en el periódico Granma que desde noviembre pasado, durante la Feria Internacional de La Habana, el vice primer ministro y ministro del ramo, Oscar Pérez-Oliva Fraga, anunció decisiones para flexibilizar y dinamizar los trámites relacionados con la inversión extranjera.

La funcionaria precisó que varias de esas medidas se aplicaron de inmediato, al no requerir cambios normativos, mientras otras vinculadas a la simplificación documental y la agilización institucional demandaban actualización legal, proceso que concluyó con la publicación del nuevo decreto.

Entre las principales modificaciones figuran la reducción de plazos en las fases de evaluación y aprobación de negocios, la actualización de requisitos documentales y la introducción de mayor flexibilidad en la gestión empresarial, incluyendo mecanismos para resolver conflictos societarios.

El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) podrá aprobar en un plazo de quince días hábiles modificaciones que no alteren la participación accionarial, como variaciones de capital, sin necesidad de elevarlas a instancias superiores.

Se refuerza además el control y la transparencia mediante la obligación de presentar evaluaciones técnico-económicas finales y estudios de posinversión, así como la regulación detallada de los procesos de liquidación de empresas.

Vázquez Valdés informó que se sustituye el estudio de factibilidad técnico-económico por una nueva metodología de planes de negocio, y que la certificación de documentos quedará a cargo de las partes interesadas, mientras el ministerio se concentrará en aspectos esenciales.

La viceministra mencionó las resoluciones 78 y 79 del Mincex, que establecen la metodología para los planes de negocio y renuevan la Comisión de Evaluación, con el objetivo de reducir significativamente los tiempos de análisis.

Estas disposiciones forman parte del proceso de transformaciones económicas y sociales en curso y constituyen un paso relevante en el perfeccionamiento del marco legal cubano para la inversión extranjera.

Al disminuir la burocracia y acortar los tiempos de respuesta, el gobierno cubano reafirma su voluntad de fomentar un entorno de negocios favorable y seguro, que potencie los encadenamientos productivos y contribuya al desarrollo económico nacional.