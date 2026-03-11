Para Cuba, el abrazo de la Asamblea Internacional de los Pueblos (+Audio)

Este martes, los miembros de la delegación sostuvieron un fraternal encuentro con el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz -Canel Bermúdez.

“Sabemos lo que significa visitar Cuba en estos tiempos, pero creo que todos tenemos como objetivo común la lucha anticapitalista, antiimperialista y anticolonial”, significó el mandatario.

En ese sentido, reflexionó acerca de la importancia de “enfrentar con acciones articuladas, desde nuestras posiciones, la batalla ideológica, cultural y mediática que nos trata de imponer el gobierno de los Estados Unidos, que es una expresión de su afán hegemónico y de su desprecio por los pueblos”.

El Jefe de Estado señaló que ese gobierno “está usando la fuerza para aplastar el multilateralismo, para aplastar los derechos de los pueblos, y usando la agresión militar, combinado con todo un poderío tecnológico y apoyado por una vil estrategia mediática para someter a nuestros pueblos”.

“No esperábamos menos de ustedes, y realmente nos sentimos muy motivados y también apoyados por la presencia de ustedes en Cuba”, reconoció el presidente Díaz-Canel.

Durante el intercambio, de más de dos horas, Joao Pedro Stedile, de la dirección nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, de Brasil, ratificó el respaldo a la Revolución cubana.

El entrañable amigo afirmó: “Estamos muy contentos de estar aquí, y te agradecemos la generosidad de recibirnos. Sabemos de las múltiples responsabilidades que tienes en este momento de la historia de Cuba. Y estamos aquí, por lo menos, para darte un abrazo. Estaremos con ustedes para lo que sea, aunque estamos muy distantes geográficamente”.

En el encuentro también participaron, por la parte cubana, los miembros del Buró Político, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores.

Se encontraban presentes, además, el miembro del Comité Central y jefe de su departamento de Relaciones Internacionales, Emilio Lozada García; y el Héroe de la República de Cuba y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González Llort.

En el intercambio participaron, entre otros, Brian Becker y Manolo de los Santos, del Partido por el Socialismo y la Liberación, de Estados Unidos; y Vijay Prashad, director del Instituto Tricontinental de Investigación Social de la India.

La Asamblea Internacional de los Pueblos, fundada en el año 2019, está integrada por más de 200 organizaciones, y articula a movimientos sociales y populares, partidos políticos y sindicatos de todos los continentes en la lucha contra el imperialismo.

Al finalizar el encuentro, se firmó un Acuerdo de Intercambio y Cooperación entre el Partido Comunista de Cuba y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, que permitirá consolidar y ampliar las excelentes relaciones de amistad y colaboración existentes entre ambas organizaciones políticas.