Orlando Cardoso Villavicencio: la resistencia callada de un héroe (+Audio)

Diez años, siete meses y un día. Ese fue el tiempo que Orlando Cardoso Villavicencio pasó cautivo en Somalia, después de haber caído prisionero en Etiopía cuando apenas tenía veinte años y cumplía una misión internacionalista.

Orlando sufrió más de una década de encierro. Años de juventud entre cuatro estrechas paredes. Pero sin perder la esperanza y con la convicción de que Cuba jamás deja abandonado a sus hijos. Mientras tanto, en la patria, su nombre nunca dejó de estar presente

Volvió el 15 de septiembre de 1988. Volvió a Cuba, volvió a su natal Camagüey, volvió a los suyos. Y aquel regreso no fue el final feliz , sino el comienzo de otra etapa: aprender a vivir de nuevo, con todo lo que traía encima y todo lo que había dejado atrás.

Después vino la condecoración como Héroe de la República de Cuba. Justa, sin duda. Pero más allá de la medalla está la resistencia sin testigos, los años que no se recuperan, la entereza callada de un hombre que no se rindió y que un día pudo volver a casa.

Treinta y ocho años después, su nombre sigue vivo en la memoria de su pueblo. Porque a Orlando Cardoso Villavicencio Cuba nunca lo dejó solo. Y cuando regresó, le abrió los brazos como lo que es: un hijo que volvió a su patria.