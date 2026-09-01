Opens Arms completa segunda misión solidaria en Cuba

En horas de la tarde de este lunes los activistas fueron recibidos en la Terminal Internacional de Cruceros de La Habana, como integrantes de la flotilla “Rumbo a Cuba, una iniciativa impulsada por la ONG Open Armas.

Esta segunda misión incluye una carga compuesta por siete toneladas de insumos médicos y leche en polvo para hospitales de la capital.

Con la participación de organizaciones solidarias mexicanas e instituciones hospitalarias del país latinoamericano, esta iniciativa comenzada por esta la ONG en el mes de julio, pretende romper el cerco económico impuesto por los Estados Unidos a Cuba.

Fotos: Abel Rojas.

En declaraciones a la prensa el fundador de la ONG, Óscar Camps, destacó la significación que tiene para los integrantes de Open Arms la situación que atraviesa actualmente la isla.

Cuando llegamos en julio, vimos de cerca lo que estaba pasando en los hospitales, y sobre todo, lo que faltaba. Podríamos haber terminado la misión y volver a casa, pero cuando sabes exactamente qué necesitan y puedes hacer algo, ya no puedes decir que no lo sabías. Por eso hemos vuelto.

El encuentro contó con la participación del vicegobernador de La Habana, Reinol García; la vicepresidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Noemí Rabaza; y una representación del cuerpo diplomático de México acreditado en la Isla.