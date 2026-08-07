ONU: Relatores exigen a EE.UU. cesar hostilidad contra Cuba

El portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de la mayor isla de las Antillas, Cubaminrex, precisó en su declaración que los relatores instaron desde Ginebra, Suiza, a la comunidad internacional y a la sociedad civil a actuar con rapidez para evitar que se instaure una “Gaza silenciosa” en Cuba, al tiempo que alertaron sobre el impacto de esas acciones en sectores vulnerables

Señalaron que la energía, el transporte, el riego y los servicios básicos están fallando simultáneamente como resultado de las medidas de Washington, afectando de manera desproporcionada a mujeres, niños y personas mayores.

Las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban la esencia misma de la dignidad humana.

Denunciaron, además, el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado el 20 de julio, en el que se describe a Cuba como una supuesta amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad hemisférica, sin pruebas concretas de apoyo al terrorismo.

Recalcaron que las medidas coercitivas unilaterales contravienen el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y forman parte de una estrategia de cambio de régimen, que incluye el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba durante décadas.

El Gobierno de Estados Unidos debe cesar todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba y revocar las medidas impuestas al país. El Consejo de Seguridad y la Asamblea General deben abordar urgentemente estas amenazas como cuestión de paz y seguridad internacionales.

La declaración fue suscrita por George Katrougalos, Zaina Jallad, Sofía Monsalve Suárez, Shalmali Guttal, Carlos Duarte, Davit Hakobyan, Uche Ofodile, Geneviève Savigny y Surya Deva, titulares de mandatos del Consejo de Derechos Humanos.

Desde febrero de 2026, más de una docena de expertos, junto al Alto Comisionado Volker Turk y la Alta Comisionada Adjunta Awa Dabo, han emitido nueve declaraciones públicas contra el recrudecimiento del bloqueo y la hostilidad de Estados Unidos hacia Cuba.