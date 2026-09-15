ONU conoce acciones de Cuba en prevención de desastres naturales

El objetivo central de la estancia es profundizar en el modelo cubano de reducción del riesgo de desastres, evaluar cómo el país mitiga los efectos del cambio climático y revisar proyectos conjuntos en el marco de trabajo con el organismo internacional.

Kishore recorrió este lunes la sede del Estado Mayor de la Defensa Civil acompañado por Nail Arenas, jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la UNDRR.

La delegación fue acogida por el general de división Ramón Pardo Guerra y su equipo de trabajo, en un encuentro que reafirma el compromiso compartido con la prevención y la resiliencia ante desastres, informó la institución cubana.

Ambas partes analizaron la implementación de acciones para enfrentar fenómenos extremos como la sequía, destacando la cooperación entre Cuba y las agencias de Naciones Unidas.

El representante visitó además el Instituto de Meteorología, entidad clave en la estrategia nacional para anticipar desastres y organizar medidas oportunas.

Como nación insular caribeña, Cuba está altamente expuesta a huracanes, sequías, inundaciones y al aumento del nivel del mar. En este contexto, la isla ha demostrado ante el mundo una sólida cultura de Defensa Civil y de reducción de riesgos, forjada durante décadas de enfrentamiento a diversas contingencias.