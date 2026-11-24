La Organización Mundial de la Salud (OMS) está dispuesta a apoyar las prioridades que identifique el Gobierno cubano para enfrentar los desafíos del sistema sanitario y avanzar en las reformas internas, afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de esa organización, durante una conferencia de prensa ofrecida en Cuba.

Al referirse a las 176 Transformaciones Económicas y Sociales que se desarrollan en el país, explicó que abarcan prácticamente todos los sectores, incluidos la economía, el mercado y la salud. La OMS, precisó, ofreció su colaboración y el Gobierno deberá identificar las áreas prioritarias en las que necesita apoyo.

La disposición, aclaró, no se limita a la organización que dirige, pues también puede involucrar al conjunto del sistema de las Naciones Unidas. En sus conversaciones con las autoridades cubanas, trasladó esa posibilidad al Presidente.

Tedros consideró importante abordar tanto las dificultades externas como los problemas internos reconocidos por el Gobierno. Señaló que las medidas de Estados Unidos afectan al sector de la Salud, pero valoró que el país también esté impulsando un programa para enfrentar sus dificultades internas.

En cuanto a las acciones concretas de cooperación sanitaria, informó que la OMS había entregado medicamentos y suministros médicos movilizados mediante el programa de emergencia sanitaria de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). También comunicó que se habían destinado dos millones de dólares en financiamiento flexible.

La Organización acordó con el Ministro de Salud Pública priorizar la vacunación infantil, con el propósito de que ningún niño pierda la oportunidad de recibir la protección que necesita.

Además, trabajará con el Ministerio de Salud Pública para identificar los equipos médicos que requieren reparaciones y movilizar recursos adicionales para atender esas necesidades.

Adhanom Ghebreyesus explicó que los fondos y las acciones de cooperación deben considerar también las afectaciones provocadas por la falta de combustible, electricidad, equipamiento y piezas de repuesto.

El Director general señaló que la OMS colaborará con científicos cubanos, la autoridad reguladora nacional y las instituciones vinculadas a las vacunas y la biotecnología, con el objetivo de acelerar los procesos de la organización que permitan ampliar el alcance de los productos desarrollados en el país.

Durante la conferencia de prensa también se refirió a los encuentros sostenidos con el Instituto Finlay de Vacunas, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) y el Centro de Inmunología Molecular (CIM).

Explicó que en esas instituciones el apoyo de la OMS estará dirigido, entre otros aspectos, a acompañar los procesos de precalificación de esos productos. De esa manera, podrían utilizarse no solo en el mercado nacional, sino también acceder a otros mercados mediante la exportación.

Otro ámbito de colaboración será el fortalecimiento de la autoridad reguladora cubana –Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed)–, que se encuentra en un proceso de certificación de la OMS. Tedros manifestó la disposición de la organización de apoyar ese proceso para contribuir a que avance con la mayor rapidez posible.

Sin embargo, advirtió, que una sola agencia no puede cubrir todas las necesidades existentes e instó a los socios de Cuba a incrementar la cooperación técnica y financiera. Consideró que los esfuerzos deben concentrarse en mantener los servicios en funcionamiento, proteger a los niños y las madres y garantizar la continuidad de la vacunación.

«La salud nunca debe ser una baja en la política», expresó.

Por su parte, el doctor Mario Ernesto Cruz Peñate, representante de la OPS/OMS en Cuba, explicó que la organización apoya varios proyectos vinculados con la estrategia nacional para la atención integrada a la morbilidad materna y la reducción de la mortalidad infantil.

Precisó que ese acompañamiento incluye asistencia técnica para perfeccionar y sistematizar la experiencia de una estrategia iniciada años atrás, que fue importante para recuperar los indicadores de mortalidad materna después de la COVID-19.

Cruz Peñate reconoció el potencial y la efectividad de esa estrategia, siempre que cuente con los recursos necesarios para su implementación. Por esa razón, señaló que la OPS/OMS trabaja junto con otros socios en la búsqueda de financiamiento que permita apoyar, ampliar y extender su aplicación.