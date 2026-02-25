Obras Escogidas de Raúl Castro: brújula ética y arsenal de ideas (+Audio)

La valiosa colección, conformada por nueve tomos, fue presentada este 24 de febrero, fecha cargada de simbolismo para la historia de la Patria, con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien escribió el prólogo de esta compilación de Ediciones Celia, que contiene más de 500 documentos y más de 5 mil páginas.

En el Palacio de la Revolución, ante 100 jóvenes de diferentes sectores y cincuenta estudiantes del IPVCE “Vladimir Ilich Lenin”, de la capital, el Doctor en Ciencias Históricas Elier Ramírez Cañedo, vicejefe del departamento ideológico del Comité Central del Partido, recordó que esta obra comenzó a gestarse hace poco más de cuatro años, en la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia de la República, como parte del movimiento en torno al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y al 95 cumpleaños del General de Ejército, aniversarios que serán celebrados en el 2026.

“Estas obras no son para adornar estantes, sino para ser estudiadas y debatidas en nuestras aulas, centros de trabajo y organizaciones. Son a la vez brújula ética y arsenal de ideas para el complejo tiempo que vivimos, un tesoro de inestimable valor para los jóvenes en cuyas manos se pondrán hoy”, aseveró el joven historiador.

Ramírez Cañedo convocó a que “esta colección circule, se debata y se ame, que sea alimento para nuestra memoria colectiva y para el porvenir que sigamos construyendo, que sirva de acicate para nuevas investigaciones y acercamientos a estas figuras, que llevan un testimonio único y esclarecedor de muchos pasajes de nuestro acontecer nacional, aún por estudiar y comprender a mayor cabalidad”.

En la presentación de “Obras Escogidas del General de Ejército Raúl Castro Ruz”, el destacado intelectual cubano Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, significó que esta colección permite conocer mejor la grandeza de Raúl, su valentía, generosidad, sensibilidad, amor incondicional a la familia, su lealtad, y compromiso entrañable con los compañeros caídos.

Su lectura, destacó, nos acerca al liderazgo del General de Ejército, a su pasión por la historia, su incansable voluntad de educador, su estilo cubanísimo coloquial y su humor, y el valor de cada una de sus enseñanzas, sobre todo, de la necesidad de preservar la unidad y defender la verdad.

Prieto Jiménez subrayó que, como escribió en el prólogo el Presidente Díaz-Canel, “esta compilación es una brújula para los cubanos de hoy y del futuro; una guía de comportamiento ético en la acción revolucionaria”.

“A lo largo de estas páginas, de estos nueve tomos, somos testigos de la grandeza del líder que no abandona jamás su condición de ser humano, que se acompaña siempre de la idea de Martí acerca del culto a la dignidad plena del ser humano. Estas ideas, estos principios, Raúl los defiende desde la Sierra y a lo largo de toda su vida”, resaltó el reconocido intelectual.

Abel Prieto valoró que “a través de estos volúmenes, vemos cómo esa ética revolucionaria está en sus palabras y en su conducta todo el tiempo, porque son páginas cargadas de sentimientos nobles, de amor a la Patria, de veneración por sus compañeros caídos, por su familia, por su pueblo”.

Al concluir el encuentro -al que también asistieron los miembros del Buró Político, Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; y el vicepresidente de la República Salvador Valdés Mesa, junto a otros dirigentes del Partido Comunista de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, el Estado y el Gobierno- el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez entregó las “Obras Escogidas del General de Ejército Raúl Castro Ruz” -de manera simbólica- a Lorena Rosibel Fontela Méndez, presidenta nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media.

A los jóvenes reunidos en el hermoso Salón Portocarrero, el mandatario dijo en alusión a las páginas de esta colección: “Aprovechen, estudien y que les sirva para el futuro”.

Luego, muchachas y muchachos recibieron como obsequio las Obras Escogidas de un cubano que lo ha dado todo por su país, una compilación de textos que nos acerca al líder revolucionario y al extraordinario ser humano que es Raúl.

