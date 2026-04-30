Nuevos trabajadores héroes: una vanguardia que inspira a Cuba (+Audio)

El Título Honorífico les fue entregado en la tarde de este miércoles de manos del Primer Secretario y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

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En el acto, que tuvo lugar en el Salón de Protocolo El Laguito, también fueron conferidas por decreto presidencial la Orden Lázaro Peña de primer, segundo y tercer grado, así como la medalla Jesús Menéndez a 7 trabajadores y cuatro colectivos.

Antes de la ceremonia de condecoraciones, el Jefe de Estado cubano sostuvo un encuentro con 80 trabajadores de diferentes sectores y provincias del país y entre ellos estuvieron presentes los agasajados, a los cuales el mandatario transmitió la admiración, respeto y el compromiso de trabajar juntos “por salvar la patria, la Revolución y el socialismo”.

“Ustedes van a ser condecorados precisamente por eso —expresó el mandatario—, porque son una expresión del resultado, de la consagración, del esfuerzo, del aporte, de la resistencia y de la creatividad”. Enfatizó que estos reconocimientos, que se entregarán en el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, constituyen una vivencia revolucionaria y personal para cada galardonado. “Ustedes son inspiración”, dijo el presidente a los homenajeados.

Fue este espacio un escenario para compartir experiencias que inspiran y demuestran cómo a pesar de las adversidades económicas hay colectivos que se sobreponen y hasta crecen a partir de un liderazgo que promueve la participación, así lo ejemplificó el Dr. Rolando Montero, director del Hospital Dermatológico de La Habana, un colectivo que además de brindar una atención sanitaria de calidad se encamina a la soberanía alimentaria en beneficio de pacientes y trabajadores.

El Instituto Politécnico Agropecuario “Manifiesto de Montecristi” del municipio Jobabo, en Las Tunas, es otro ejemplo de cómo -más allá de aguantar las consecuencias del bloqueo estadounidense- es posible crecer y desarrollarse, su directora comentó en el encuentro sobre el proyecto, diseñado por sus docentes, que hoy les permite producir alimentos y formar a las nuevas generaciones bajo el sistema estudio-trabajo.

En este espacio de diálogo no faltaron las historias de vidas, cuyos protagonistas han dedicado la mayoría de sus años a servir a la Patria, lo mismo desde el surco, frente al pizarrón, en un quirófano, en el laboratorio, en fábricas, a veces desde el anonimato, pero todos los frentes enlazados en la aspiración de que Cuba y su pueblo merecen lo mejor de sus hijos. El médico nonagenario, desde este miércoles Héroe del Trabajo, Eloy Frías Méndez, del Hospital Militar Luis Díaz Soto, manifestó su compromiso y contó que aún hace guardias y que se repuso de una fractura de cadera, volver al hospital siempre fue su meta.

Tras escuchar a los condecorados y representantes de los distintos sindicatos, el Presidente Díaz-Canel convocó a un amplio movimiento de participación popular en las comunidades, donde ya los jóvenes, los combatientes y el sistema del poder popular desarrolla una serie de acciones en función de resolver problemas.

Señaló que el sindicato no puede limitarse a los centros laborales, porque una parte de los trabajadores pasa más tiempo en el barrio, y allí deben sembrar alimentos, promover el uso eficiente de la energía, apoyar a los adultos mayores solos y al programa de transición energética, así como embellecer e higienizar espacios.

De igual manera instó a la participación de los trabajadores en la toma de decisiones.

Asistieron al encuentro el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz y el secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, todos miembros del Buró Político.

Tanto el acto de condecoraciones como el encuentro con trabajadores destacados y dirigentes sindicales se realizaron en vísperas de una jornada significativa para el movimiento obrero cubano, el primero de mayo, en este 2026 con la connotación de estar convocados a Defender la Patria.