Nuevos jefes y jefas de misiones diplomáticas cubanas ratifican compromiso en defensa de la Revolución

En esta ocasión fueron 26, los Jefes y Jefas de Misiones diplomáticas, que firmaron el juramento, continuadores de la tradición de la diplomacia revolucionaria cubana en defensa de la Patria.

Tras la firma, Luis Akckenasi Chernak, habló en nombre de los nuevos jefes y jefas de misiones designados. Afirmó que cumplirán sus misiones ¨dotados de la luz propia que emana del ejemplo de nuestro país, su historia, y el ejemplo de nuestros héroes y mártires¨.

Agregó que nuestros diplomáticos jamás renunciarán al cumplimiento de sus misiones siempre con el pie en el estribo.

En vísperas de la celebración de un nuevo aniversario del Día de la Rebeldía Nacional, dijo, preservaremos los principios de la diplomacia revolucionaria cubana inspirados en quienes nos han antecedido, el canciller Raúl Roa y el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Elio Rodríguez Perdomo, al dirigirse a los nuevos jefes y jefas de misiones diplomáticas cubanas designados en el servicio exterior, afirmó que defender nuestra independencia, también representa defender la de los pueblos del Sur.

Asimismo, recordó la profunda vocación martiana y fidelista de los diplomáticos cubanos, acompañada por sus fundamentos éticos, su valor y la lealtad que distinguen a nuestra diplomacia revolucionaria.

¨En sus nuevas responsabilidades continuarán contribuyendo a la defensa de la paz, el antimperialismo y el internacionalismo¨, apuntó.

En el año del Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, se ratifica la importancia estratégica de la diplomacia revolucionaria en los momentos difíciles que vive el país, con el incremento de la agresividad del actual gobierno de Estados Unidos, el arreciamiento del bloqueo y la imposición del cerco energético con las órdenes ejecutivas aprobadas contra Cuba.

En la ceremonia de juramentación de nuevos jefes y jefas de misiones diplomáticas cubanas, asistieron también los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central del Partido; Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores, y otros representantes de los organismos de la Administración Central del Estado, el Gobierno y las organizaciones de masas.

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