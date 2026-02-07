Nota informativa sobre la reorganización del proceso de formación de pregrado en la Educación Superior

Como consecuencia directa de la brutal escalada de la guerra económica y energética impuesta por la actual administración estadounidense, que pretende rendir por asfixia a nuestro pueblo, el Ministerio de Educación Superior, con el compromiso de preservar la continuidad de la formación de profesionales, ha decidido reorganizar este proceso sustentado en la descentralización de la actividad y la racionalidad de los recursos.

A tales fines, se han dispuesto las acciones generales siguientes:

El proceso de formación transitará a la modalidad semipresencial en todos los tipos de curso, según las condiciones de cada territorio. Los estudiantes y profesores desarrollarán su labor, fundamentalmente, en el lugar de residencia.

El funcionamiento de las estructuras docentes y de las organizaciones estudiantiles se ordenará en correspondencia con los escenarios de formación, con el fin de garantizar la articulación del trabajo educativo, patriótico y político ideológico, y la participación en tareas económicas, productivas y sociales que demanden los territorios.

Los claustros municipales y territoriales serán fortalecidos con los profesores de las sedes centrales. Las modalidades de trabajo serán fundamentalmente el trabajo a distancia y el teletrabajo (en los casos en que sea posible).

El proceso docente educativo y la atención a los estudiantes se desarrollará en instituciones locales (salud, educación, entidades de la producción y los servicios, centros universitarios municipales y filiales universitarias municipales, entre otros).

Cada estudiante universitario podrá contar con el apoyo del claustro en el territorio y utilizar los recursos portables (libros, orientaciones metodológicas, entre otros) y las plataformas digitales (en los casos en que sea posible) para acceder a los materiales docentes y científicos.

Estas medidas de descentralización y flexibilidad curricular apelan a la comprensión y resiliencia de toda la comunidad universitaria. El Ministerio de Educación Superior reafirma que la prioridad es la continuidad y la mayor calidad posible del proceso de formación de nuestros jóvenes, incluso en los escenarios más complejos.

Recomendamos a la comunidad universitaria y la población en general, seguir las informaciones emitidas por cada una de nuestras instituciones, y mantenerse informados a través de sus medios y perfiles institucionales digitales.

Ministerio de Educación Superior

