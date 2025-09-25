Nota de la Fiscalía General de la República

Cumpliendo lo dispuesto en la Ley del Proceso Penal, la Fiscalía aseguró con la medida cautelar de prisión provisional al imputado Nectzary Morales Vázquez.

Se practican diligencias de instrucción para la aportación de los medios de prueba y la culminación de las investigaciones.

Con respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes, la Fiscalía ejercerá la acción penal pública ante el Tribunal para su juzgamiento, con solicitud de sanciones en correspondencia con la gravedad de los hechos y las circunstancias en que ocurrieron, sobre lo cual se informará.

La Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad, en la defensa de nuestro pueblo y las instituciones del país.

La Habana, 24 de septiembre de 2025

“Año 67 de la Revolución”

Contenido relacionado: Nota del Ministerio del Interior: capturado presunto asesino de oficial de la Policía Nacional Revolucionaria