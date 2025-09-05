Fiscalía General informa sobre proceso penal por hecho de tránsito grave en La Habana

La Fiscalía General de la República controla el proceso penal que se tramita por los órganos del Ministerio del Interior para investigar delitos de asesinato y otros, en el que se encuentra imputado el ciudadano italiano Mario Pontolillo, de 56 años de edad, con residencia permanente en Cuba, asegurado con las medidas cautelares de prisión provisional y prohibición de salida del territorio nacional.

Se investiga el deliberado atropellamiento de personas con el auto que conducía, el que ejecutó en la madrugada del 25 de agosto en las vías públicas de los municipios Centro Habana y Habana Vieja de la capital, que provocó el fallecimiento de una mujer, lesiones a varias personas y afectación a la seguridad colectiva.

Se practican diligencias de instrucción para la aportación de los medios de prueba y la culminación de las investigaciones.

Con respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes, la Fiscalía ejercerá la acción penal pública ante el Tribunal para su juzgamiento, con solicitud de sanciones en correspondencia con la gravedad de los hechos y las circunstancias en que ocurrieron, sobre lo cual se informará con oportunidad.

La Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad y la defensa de nuestro pueblo.

La Habana, 4 de septiembre de 2025

“Año 67 de la Revolución”