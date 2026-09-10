Movimiento de Trabajadores sin Tierra: el compromiso y lealtad con Cuba (+Audio)

En el salón Sol de América, del Palacio de la Revolución, y en ceremonia protocolar, fue entregado el alto reconocimiento a Nivia Regina Da Silva y Marcelo Durao Fernández, dos combatientes que, al decir de Fernando González Llort, Presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) «han hecho de la solidaridad con Cuba la razón de sus vidas».

«Ustedes son prueba de que la amistad con Cuba no se negocia, se construye con hechos», manifestó el Presidente del ICAP, al dar a conocer las razones que avalan el alto reconocimiento.

«Hoy no solo reconocemos la trayectoria de los dos amigos de Cuba, sino honramos su ejemplo y al hacerlo, recordamos las palabras del Héroe Nacional José Martí, quien nos enseñó que honrar a los que cumplieron con su deber es el modo más eficaz de honrar para estimular a los demás a que lo cumplan», aseveró Fernando González Llort.

«Ustedes han sabido cumplir con su deber», dijo, «han cumplido con la humanidad».

En palabras de agradecimiento, Nivia Regina Da Silva, calificó la Medalla de la Amistad como un hecho colectivo, porque sella el compromiso y la lealtad con Cuba.

Seguidamente aseguró que se van dos amigos de Cuba, pero el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra, queda en la Mayor de las Antillas, multiplicado, porque es momento de intensificar aún más la solidaridad con nuestro país.

«Quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos», expresó la amiga brasileña, al recordar las palabras de nuestro Héroe Nacional. «No es un adiós, sino un hasta pronto, un hasta luego, porque Cuba es nuestra casa, Cuba es nuestra Patria», concluyó.

Fotos: Estudios Revolución

Fundado oficialmente en 1984, el movimiento campesino de los Trabajadores sin Tierra, ha centrado su lucha en Brasil en la reforma agraria, la ocupación de tierras improductivas y la transformación social.

Durante estos años, los dos amigos de Cuba que concluyen ahora su misión en La Habana, han sido un canal de comunicación y de apoyo permanente a nuestro país, lo que ratifica el concepto que enarboló Fidel de que un mundo mejor es posible.

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