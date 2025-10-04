Misión estatal de Cuba en Haití ratifica apoyo a Venezuela

En la sede de la Coordinación de la Brigada Médica de Cuba en Haití (BMCH), en esta capital, el embajador de la mayor de las Antillas, Carlos Moya firmó la Declaración del Gobierno Revolucionario en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela.

Al personal de la misión diplomática se sumó el jefe de la BMCH, Efren Acosta, el representante de Cubana de Aviación, Carlos Pérez y la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina.

El documento llama con urgencia a impedir una agresión militar, sustentada en falsas narrativas promovidas por el aparato de propaganda mediática occidental, contra Venezuela, lo cual compromete la seguridad regional y la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada en La Habana en 2014.

En el texto, Cuba alerta sobre la acumulación e incremento de medios y efectivos militares en el mar Caribe, el uso de la fuerza para atacar embarcaciones civiles, la violación de normas internacionales y califica de hostil e irresponsable de la operación estadounidense en curso.

La mayor de las Antillas denunció la guerra sicológica que ejecuta Washington para tratar de legitimar estas acciones ante la opinión pública con el burdo pretexto de que Venezuela representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y el bienestar de sus ciudadanos.

El objetivo verdadero de estas acciones es adueñarse del petróleo y los recursos de Venezuela, asegura el gobierno de Cuba.

En las últimas semanas, el despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el mar Caribe constituye un acto de provocación y pretende desencadenar un conflicto militar que obligue a Venezuela a defender su soberanía e integridad territorial.

El documento enfatiza que “una agresión militar directa contra Venezuela tendría incalculables consecuencias para la paz, la estabilidad y la seguridad de Nuestra América”.