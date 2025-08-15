Minrex informa sobre liberación del ciudadano salvadoreño Otto René Rodríguez Llerena

Resulta necesario recordar que, mientras Cuba cumple con sus leyes y garantiza que todos los terroristas respondan ante la justicia, Estados Unidos continúa permitiendo que desde su territorio se organicen y financien actos violentos y terroristas contra Cuba, y que disfruten de impunidad los autores intelectuales y perpetradores del terrorismo. Varios de estos individuos, han vivido libres y sin castigo en Miami durante décadas. Incluso, algunos han fallecido sin ser juzgados, como son los casos de Luis Posada Carriles y Orlando Bosch.

El gobierno de Cuba reitera su compromiso con la lucha contra el terrorismo, el respeto a los derechos humanos y la necesidad de que la comunidad internacional exija responsabilidades a quienes promueven estos hechos.

La Habana,15 de agosto de 2025.

(Tomado de Cubaminrex)