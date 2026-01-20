Ministro del Interior ruso rinde homenaje a los cubanos caídos en Venezuela

«En estas horas difíciles, su presencia en Cuba simboliza esa unión indestructible entre naciones hermanas, que no se rinden ni se someten, sino que honran su historia con hechos y sacrificios. Hoy rendimos junto a ustedes tributo a los caídos en el cumplimiento del deber, a quienes dieron su vida por la paz y la dignidad de los pueblos».

Así lo expresó el jefe de la Dirección Política, general de brigada Oscar Callejas Valcarce a Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev, el ministro del Interior de la Federación de Rusia, en el acto político a los combatientes caídos en Venezuela, en el cementerio de Colón, en presencia del miembro del Buró Político y ministro del Interior de Cuba, Lázaro Alberto Álvarez Casas.

En su alocución Callejas Valcarce, trasladó «nuestra satisfacción por las recientes palabras del presidente ruso Vladimir Putin, pronunciadas al recibir las cartas credenciales del embajador de Cuba en Moscú, en la que subrayó los lazos imperecederos de amistad y cooperación entre nuestros países».

«Frente al panteón donde reposan las cenizas de héroes caídos en Venezuela, declaramos que continuaremos siendo leales a nuestra historia, soberanos y que jamás traicionaremos a nuestros principios», enfatizó.

Como parte del homenaje se depositó una ofrenda floral en nombre de la Federación rusa a los mártires caídos el pasado 3 de enero en la República Bolivariana de Venezuela.