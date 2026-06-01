Ministerio de Comunicaciones desmiente falsa noticia sobre restricciones de acceso a internet

Los servicios móviles y de datos continúan funcionando con normalidad, conforme a los planes contratados por cada cliente, acotó la entidad en su mensaje.

«Reiteramos nuestro compromiso con la transformación digital, la inclusión tecnológica y el uso responsable de las TIC en beneficio del pueblo», puntualizó.

A pesar del genocida bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, recrudecido por el cruel bloqueo energético, para garantizar la sostenibilidad de los servicios de telecomunicaciones se instalan paneles solares en centros e infraestructuras de comunicaciones de cada municipio del país.

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