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Ministerio de Comunicaciones desmiente falsa noticia sobre restricciones de acceso a internet
Foto: Ricardo López Hevia

Ministerio de Comunicaciones desmiente falsa noticia sobre restricciones de acceso a internet

Con información del Ministerio de Comunicaciones de la República de Cuba

Domingo, 31 May 2026 20:58

El Ministerio de Comunicaciones República de Cuba (MINCOM) informa que es totalmente falso el contenido que circula en redes sociales sobre un supuesto “límite de tres horas diarias de internet móvil por usuario”. No se ha emitido ninguna medida de restricción de acceso a internet.

Los servicios móviles y de datos continúan funcionando con normalidad, conforme a los planes contratados por cada cliente, acotó la entidad en su mensaje.

«Reiteramos nuestro compromiso con la transformación digital, la inclusión tecnológica y el uso responsable de las TIC en beneficio del pueblo», puntualizó.

A pesar del genocida bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, recrudecido por el cruel bloqueo energético, para garantizar la sostenibilidad de los servicios de telecomunicaciones se instalan paneles solares en centros e infraestructuras de comunicaciones de cada municipio del país. 

El MINCOM sugiere a los usuarios verificar siempre la información en fuentes oficiales y evitar compartir contenidos no confirmados que puedan generar confusión.

Además, recomienda seguir sus cuentas oficiales en plataformas digitales:

Facebook: Ministerio de Comunicaciones República de Cuba 

X: @MINCOMCuba