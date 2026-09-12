Minem y CUPET aclaran rumores de incendio en la Base de Supertanqueros

Las instituciones precisaron que, durante acciones de mantenimiento en un tanque que no contenía producto en su interior, el azufre acumulado en la superficie generó humo que fue rápidamente controlado. “No existió tal incendio”, subrayó el Minem en su comunicado, destacando que los trabajos en la zona industrial continúan sin contratiempos.

Por su parte, Cupet explicó que los tanques que almacenan petróleo cubano, debido a su alto contenido de azufre, acumulan azufre elemental en los techos. Durante el mantenimiento, cuando se utiliza oxicorte para retirar el techo, ese azufre puede combustionar. Para evitarlo, se aplica agua antes de comenzar los cortes. Esta combustión no genera fuego abierto, pero sí produce una columna de humo gris espeso, sin propagación, que se mitiga de forma rápida.

Con estas aclaraciones, ambas entidades buscan transmitir tranquilidad y confianza sobre la seguridad de las instalaciones energéticas estratégicas del país.