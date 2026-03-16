Mincin habilita líneas telefónicas para denunciar falta de pago electrónico en comercios

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 93/2023 referente a la obligatoriedad de los actores económicos tanto estatales como privados de poseer pago electrónico, el organismo brinda la oportunidad de notificar las irregularidades en el cumplimiento de la normativa.

Uno de los requisitos para obtener la licencia en el Registro Central Comercial es poseer pago electrónico, por lo que constituye una contravención ejercer la actividad sin ofrecer la modalidad de pago.

Según declaraciones a la prensa de Yalina Garbey Rivera , directora de Protección al Consumidor para que las reclamaciones sean efectivas el cliente debe informar con claridad el nombre del establecimiento y la dirección.