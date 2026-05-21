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Mensaje del Presidente Díaz-Canel: El General de Ejército es Cuba y Cuba se respeta
Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro en la Asamblea Nacional. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

Mensaje del Presidente Díaz-Canel: El General de Ejército es Cuba y Cuba se respeta

Tomado de Cubadebate

Jueves, 21 May 2026 16:22

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez denunció en X la nueva infamia contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz y reafirmó que en Cuba no se irrespetan los héroes de la Patria, ni se ofenden su historia y sus tradiciones sin respuesta.

En su mensaje, el Presidente subraya que el pueblo cubano ha sabido levantarse por encima de las dificultades cotidianas provocadas, en primer lugar, por el bloqueo genocida, para responder con firmeza a la pretensión de encausar en un tribunal estadounidense al líder de la Revolución.

Díaz-Canel afirma que esta nueva agresión ha unido más al pueblo y ha elevado su honor, su dignidad y su sentimiento antimperialista, reconocidos en el mundo por la resistencia de Cuba frente a cualquier intento de subordinación imperial.