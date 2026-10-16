Más presiones y nuevas sanciones aumentan el castigo colectivo de EE. UU. contra el pueblo de Cuba

Mientras Washington amenaza y presiona a los miembros de la ONU para variar el respaldo histórico que anualmente tiene la presentación del Informe «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», el Departamento de Estado de EE. UU. suma acciones para asfixiar la economía de la Mayor de las Antillas.

«La crueldad del castigo colectivo que EE. UU. aplica al pueblo de Cuba es tan injustificable que, a las puertas de una nueva votación en la ONU sobre la resolución contra el bloqueo, presiona desesperadamente a naciones soberanas para que respalden su actuación genocida».

Así lo afirmó este jueves, por medio de X, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien remarcó que «ese frenético despliegue sobre líderes y funcionarios internacionales, visible en estos días, es la mejor evidencia de lo solos y aislados que están ante el mundo en su política contra Cuba, de la falta de un respaldo auténtico y de cómo la razón está de nuestra parte».

En la propia red social, el miembro del Buró Político del Partido y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que, «como ya es costumbre, el Gobierno de EE. UU. impuso una nueva medida agresiva contra Cuba, en este caso contra el BICSA».

Al respecto, aseguró que se trata de «un banco absolutamente legítimo y cuyas transacciones en Cuba y en el mundo son también absolutamente legítimas».

El Canciller calificó la medida como «una demostración del empeño criminal de aplicar al máximo el castigo colectivo contra el pueblo de Cuba y «cerrar toda válvula a la economía cubana».

La hostil política de la Casa Blanca contra la Isla se ha recrudecido desde enero del año en curso, mediante órdenes ejecutivas, medidas coercitivas unilaterales con efectos extraterritoriales, y un férreo cerco energético, acciones que ha reconocido el propio Gobierno de la nación norteña, como vía para lograr lo que llaman «cambio de régimen» en el país caribeño.

Las presiones a jefes de Estado y de Gobierno de varios países tienen lugar a solo días de que la Asamblea General de la ONU lleve a votación el informe contra el cerco económico a Cuba.