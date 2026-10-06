Mantiene Rusia en agenda reanudar vuelos a Cuba

Schetinin, según precisó la Agencia Informativa Latinoamérica, Prensa Latina, expresó: "Ante todo, esto depende de la grave situación que se observa hoy en Cuba. La cuestión de la reanudación de las conexiones está en la agenda, pero sin duda es una cuestión que exige garantizar toda una serie de condiciones necesarias que, como esperamos, se resolverán a medida de su evolución".

El 29 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden que permitía imponer aranceles a las importaciones de países que suministraban petróleo a Cuba y declaró el estado de emergencia por una supuesta amenaza a la seguridad proveniente de la isla.

La medida agravó la escasez de combustible en Cuba, con afectaciones al transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, de enero al cierre de marzo, Cuba recibió 298 mil 057 visitantes internacionales, 48 por ciento menos que en igual período del año anterior.

La falta de combustible para abastecer a los aviones llevó a suspender vuelos directos desde países como Canadá y Rusia, dos de los principales mercados emisores de turistas a la isla.

Las relaciones entre Cuba y Rusia se consolidaron mediante acuerdos intergubernamentales en energía, transporte, biotecnología e infraestructura.

En el ámbito político, ambos gobiernos mantuvieron respaldo mutuo y coordinación en foros internacionales.

El gobierno cubano agradeció el apoyo ruso frente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, mientras Moscú reiteró su solidaridad con La Habana.

Entre los aportes rusos figuró la donación de un buque de petróleo y la entrega recientemente de ambulancias neonatales por San Petersburgo, entre otras acciones.

La reanudación de los vuelos directos dependerá de la evolución de la situación en Cuba y de las condiciones que se garanticen, según Schetinin.